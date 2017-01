Elk Haus Gründer Weichselbaum: Start-up mit 82

Johann Weichelbaum, Gründer des einst größten europäischen Fertighaus-Anbieters Elk Haus will es noch einmal wissen. Mit der "Best Online Fertighaus Direkt AG" hat der 82 jährige Unternehmer ein Start-up gegündet, das Häuser via Internet verkaufen will.

Zurück zum Ursprung. Johann Weichselbaum, der Gründer des rund um die Jahrtausendwende europaweit größten Fertighaus-Unternehmens Elk Haus, will es noch einmal wissen. In Zug, in der Schweiz, hat der mittlerweile 82 jährige Unternehmer die "Best Online Fertighaus Direkt AG" gegründet, ein klassisches Start-up, mit dem er noch einmal im Immobilien-Business mitmischen will.

Laut Schweizer Handelsamtsblatt SHAB wurde das Unternehmen am 20. Dezember 2016 eingetragen, als Unternehmenszweck ist der "Vertrieb und die Vermittlung von noch nicht erstellten Fertighäusern sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen" angegeben. Der Firmensitz des Unternehmens ist vorerst in der Kanzlei des Zuger Rechtsanwalts Ueli Landtwig.

"Das Projekt ist noch in einem sehr frühen Stadium. Nähere Angaben wie Lieferanten, Preise, ein „go-live“ et cetera können noch nicht gemacht werden, da diese nicht feststehen", erklärt Landtwig dem trend auf Anfrage. Bei der "Best Online Fertighaus Direkt AG" handle es sich um eine aktuell noch nicht am Markt tätige Projektgesellschaft.

Häuser für die iGeneration

Dahinter steht, dass Weichselbaum die Zeichen der Zeit erkannt hat. So wie 1970, als er begann, Blockhäuser aus Finnland zu importieren woraus neun Jahre später die ELK Fertighaus GmbH & Co KG entstand.

"Die Internet-Generation ist erwachsen geworden. Digital Natives sind die Entscheider von morgen. Wir leben in einer Zeit des fundamentalen Wandels. In naher Zukunft wird die Digitalisierung weiter voranschreiten denn je", heißt es in dem Promotion-Video, das für sein neu gegründetes Unternehmen produziert wurde. Und die mit dem Internet aufgewachsene iGeneration sei es gewohnt, mit den neuen Möglichkeiten zu leben und diese zu nutzen. Und wenn sie sich schon für Autos aus dem 3D-Drucker interessiere, warum sollte sie dann nicht auch Häuser über das Internet kaufen?

Best Online Haus: Fertighäuser aus dem Internet © Video: Best Online Haus

"Was mich persönlich sehr fasziniert bei diesem Projekt ist, dass eine sehr verdiente Unternehmerpersönlichkeit aus der „Old Economy“ es noch einmal wissen will, nach dem Motto „das ganze Haus online kaufen? Geht doch“, sagt Landtwig und erklärt für den zum Zeitpunkt der Recherche in seinem Feriendomizil auf Teneriffa weilenden Weichselbaum das Geschäftskonzept näher: Das Ziel ist die Erstellung eines Internetportals, über das komplette Häuser und alle für einen Kaufabschluss notwendigen Informationen angeboten werden sollen.

Geplant ist es auch, typische Dienstleistungen rund um Immobilien, wie Architektenarbeit zur Unterstützung des Bauantrages beziehungsweise Baugesuches oder Unterstützungen zur Beantragung von Förderungen anzubieten. Man will auch bei der regionalen Grundstückssuche helfen und bei allen Angeboten neue Technologien effizient einsetzen: VR-Brillen sollen virtuelle Hausbesichtigungen ermöglichen, Kreditrechner Interessenten sofort einen Überblick über die Finanzierung und deren Möglichkeiten geben und angeschlossene Shops sollen es ermöglichen, die Häuser über interaktive Pläne direkt online einzurichten.

Wann die Best Online Fertighaus Direkt AG operativ tätig wird, steht vorerst noch nicht fest. Unternehmensgründer Johann Weichselbaum hält sich vorerst noch bedeckt. Sein ebenfalls im Schweizer Handelsregister eingetragener Partner, der Immobilien-Berater Christoph Fridolin Steiner, ebenfalls, da die Firma derzeit noch keine Aktivitäten habe. Weichselbaum scheint jedenfalls den Drang zu verspüren, in seinem Leben nochmals neu durchzustarten und es neu gestalten zu wollen. Auch seinen bisherigen Wohnsitz, eine repräsentative Villa in der Wienerwaldgemeinde Eichgraben mit 510 m² Wohnfläche und 4.526 m² parkähnlichem Grund samt eigenem Hallenbad und einem mit dem Haus über einen Lift verbundenem Garagenhaus für fünf Autos bietet der Unternehmer nun zum Verkauf an. Kaufpreis: 1.680.000 Euro. Dabei handelt es sich eben um kein Fertighaus von der Stange.

Elk Haus Gründer Johann Weichselbaum verkauft seine repräsentative Villa in der Wienerwaldgemeinde Eichgraben. © Screenshot www.immowelt.at

