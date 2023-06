Haelsi startet Österreichs erstes hybrides Gesundheitszentrum

Man nennt es unter Gründern "Pivot", was so viel wie Schwenk bedeutet. Und den vollziehen Start-ups, wenn das ursprüngliche Konzept nicht so richtig funktionieren wollte. Ein zweiter Anlauf also. Und gewissermaßen ist der Start des Gesundheitszentrums Haelsi, das aus der bisherigen Mediclass hervorgegangen ist, tatsächlich ein zweiter Anlauf - mit neuen Eigentümern, neuer Führung, neuem Design.

Andererseits aber auch nicht. Denn das Grundkonzept wurde beibehalten: Wer als Patientin oder Patient zu Haelsi kommt, den erwarten dort, im Wiener Viertel Zwei, wie auch schon in den letzten zwölf Jahren rund 30 Wahlärzte und Therapeuten aus 15 Fachrichtungen auf 1.000 Quadratmetern. Die Terminbuchung erfolgt telefonisch oder online, Wartezeiten gibt es praktisch keine, die Ärzte nehmen sich ausführlich Zeit, und die Anträge auf Teilerstattung der Arzthonorare bei der Krankenkasse übernimmt das Team von Haelsi. "Alles, was gut funktioniert, versuchen wir zu bewahren", räumt der neue Geschäftsführer und Miteigentümer Felix Faltin ein.

Dazu zählt auch, dass nicht nur Privatpersonen bei Haelsi Mitglied sein können (ab 339 Euro pro Jahr), sondern vor allem die Kooperation mit bislang 150 Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine Mitgliedschaft bei Haelsi ermöglichen - inklusive ausführlicher Vorsorgeuntersuchung, die weit über den gesetzlichen Gesundheitscheck hinausgeht, individuelle Schwerpunkte wie Herz oder Rücken berücksichtigt und allen Mitgliedern einmal pro Jahr angeboten wird. 5.000 Mitglieder zählt Haelsi derzeit, vier Fünftel davon kommen von Unternehmen, pro Monat werden 1.500 Patient:innen versorgt.

Kommunikationsdrehscheibe Patientenportal

"Zu all unseren Angeboten vor Ort kommen nun unsere Onlineangebote", erklärt Faltin. So sind viele medizinische Leistungen auch via Web verfügbar - von der Befundbesprechung bis zur Abklärung einfacher medizinischer Fragen mittels Videocall. Das dafür geschaffene Patientenportal ermöglicht außerdem den Zugang zu ausgestellten Rezepten, Befunden oder Terminen. Auch Chats sind mit dem Haelsi-Team möglich. "Es gibt Studien, wonach bis zu 80 Prozent der Informationen nach dem Arzttermin wieder vergessen werden", erklärt Christopher Pivec, Chief Medical Officer, Gesellschafter und selbst Arzt, "aber nichts ist schlimmer als falsch eingenommene Medikamente." Die Chatfunktion soll die Schwelle, nochmals nachzufragen, möglichst niedrig halten, erklärt der Radiologe: "Bei Haelsi findet die Kommunikation zwischen Arzt und Patient auf Augenhöhe statt."

Die Chatfunktion können auch Nicht-Mitglieder nutzen, zumindest für administrative Fragen. Denn das Wahlarztzentrum, zu dem in den nächsten zwei, drei Jahren noch weitere kommen sollen, steht jetzt allen Patienten zur Verfügung - allerdings mit eingeschränkter Onlinefunktion. Mitglieder erhalten außerdem 20 Prozent Rabatt auf die Arzthonorare, die nunmehr transparent auf der Website angeführt sind. Faltin: "Uns ist es ein besonderes Anliegen, für eine gleichberechtigte Beziehung zwischen Arzt und Patient zu sorgen."

Aber auch die Ärzte sollen sich noch besser untereinander abstimmen - zum Wohle der Patienten. So gibt es bei Haelsi DSVGO-konforme Patientenakten, in die alle Ärzte jeweils hineinarbeiten, erläutert Pivec: "Der Patient muss nicht mehr jedes Mal von vorne beginnen, und der Arzt hat mehr Zeit für den Patienten für eine bessere medizinische Diagnostik." Denn der Einsatz von mehr Technologie soll nie Selbstzweck sein, so Pivec, sondern die Ärzte bei der Administration entlasten. Und Faltin ergänzt: "Wir machen Gesundheit einfach. So lautet auch unser Motto. Das gilt sowohl für unsere Patienten als auch für unsere Ärzte und Therapeuten."

HERZENSPROJEKT. Faltin hat in seiner Zeit als Digital-Health-Experte bei Speedinvest europaweit unzählige hybride Geschäftsmodelle analysiert, die es in Österreich bislang noch nicht gab.

Als dann Business Angel und Mediclass-Mehrheitseigentümer Hansi Hansmann anbot, das Gesundheitszentrum neu aufzustellen, war Faltin sofort dabei - genauso wie Pivec, in dessen Start-up Careety Hansmann ebenfalls investiert war. Careety wurde mit Mediclass verschmolzen, das Konzept der Therapiepläne wird demnächst das Haelsi-Angebot ergänzen. "Das war eine einzigartige Möglichkeit, diese beiden Unternehmen mit dem Ziel zusammenzuführen, den Patienten nahtlos in allen Aspekten der Gesundheit zu begleiten."

Für Hansmann ist es ein "Herzensprojekt", wie er sagt: "Es gibt viele Lösungen, die nur digital verfügbar sind, aber leider nicht in unser Gesundheitssystem integriert sind." Das hybride Angebot von Haelsi soll das nun ändern, so Hansmann: "Haelsi hat das Zeug dazu, das Gesundheitssystem zu revolutionieren."

Der Beitrag ist der trend. edition+ Ausgabe Juni 2023 entnommen.