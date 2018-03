Verlängertes Wochenende im Hotel NIDUM

Gewinnen Sie ein verlängertes Wochenende bei uns im NIDUM, einem der schönsten Hotels des Seefelder Plateaus. Drei Übernachtungen samt Gourmet-Halbpension für zwei Personen, was braucht es mehr zum absoluten Glück?





Dass das NIDUM - Casual Luxury Hotel in Mösern bei Seefeld ein ganz besonderer Ort ist, sieht man bereits von außen, man fühlt es aber besonders im Inneren: jedes einzelne unserer 57 Zimmer spiegelt die einzigartige Stimmung unseres Hauses wider. Als Hotel für ein buntes, urbanes und anspruchsvolles Publikum fühlen wir uns einem jugendlichen Lebensstil verpflichtet. Und dafür, dass unsere Gäste auf ihre Kosten kommen, haben wir bestens gesorgt: Sport, Wellness, gehobene Kulinarik, Entspannung – aber auch ein gewisser Party-Faktor ist in unserer Piano- und Champagnerbar und auf der APERO TERRACE spürbar. Die richtige Mischung eben… so einfach ist das!





Mehr Informationen unter nidum-hotel.com