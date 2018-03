Ein Flug in die Welt der Alpinen Slowness - Urlaub für zwei Personen im Hotel Ortners Eschenhof****

Im Mittelpunkt steht die traumhaft schöne Natur der Umgebung von Ortners Eschenhof. Dort finden Sie zu innerer Ruhe und Entspannung. Dazu kommen Programme für Körper, Geist und Seele in einem Haus, in dem einem der Ausstieg aus dem Alltag leicht gemacht wird. Die Grundregel ist und bleibt: Slow down. 4 Nächte für 2 Personen inkl. HP







Mehr Informationen unter eschenhof.at