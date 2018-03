Liebe Grüße von Knight Rider

... wer an telefonieren via Armbanduhr denkt, erinnert sich ja auch an die US-Serie Knight Rider. Schon 1982 hatte der Serienstar David Hasselhoff seinen Partner und Sportwagen K.I.T.T. via Armbanduhr gerufen. Ganz soweit ist die Branche noch nicht.

LG hat seine neueste Uhr Urbane LTE mit einer Funktion ausgestattet, mit der die Tür an einem Audi neuester Bauart geöffnet wird und auch die Eletronik im Auto fürs Starten aktiviert wird. 2017 will Audi den Schlüsselersatz in der Uhr auf den Markt bringen. Via NFC wird die Tür geöffnet und geschlossen. Und wer sein Auto auf einem Flughafenparkplatz nicht mehr findet, soll via Armbanduhr seinen "K.I.T.T." aufspüren können - via Mobilfunk.