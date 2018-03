Virtual Reality

Auch 3D-Brillen zur Darstellung virtueller Realität sind ein Thema auf der Messe. HTC steigt nun mit der "HTC Vive" in den Markt ein; das Gerät soll bis Jahresende in den Handel kommen. Bei Samsungs "Gear VR" wird das Smartphone in eine Halterung gesteckt und verwandelt sich so in eine VR-Brille.