Mobile World Congress 2015: Die ​Top-Neuheiten der Handy-Welt

Auf dem Mobile World Congress 2015 in Barcelona dreht sich ab heute alles um das Gerät, auf das kaum noch jemand verzichten will: Das Smartphone. 1800 Aussteller präsentieren ihre neuen Modelle und die Smart Devices, mit denen sie in Zukunft im digitalen Milliarden-Geschäft mitmischen wollen. Die Top-Neuheiten des #MWC15.