Die Computer-Uhr & sonstiges Tragbares

Computer am Handgelenk in Form einer Uhr? Ganz neu ist's nicht, aber die Hersteller zeigen die zweite Welle von Produkten, mit denen man angeblich auch Bezahlen kann - Mobile Payment also könfitg nicht nur via Smartphone. Und die Wearables sollen auch Heizungen und Kaffeemaschinen steuern, sowie als Autoschlüssel dienen.