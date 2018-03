Endlich: Handy- und Tablet-Nutzung im Flugzeug wird bald legal sein

Ein Beratergremium der US-Luftaufsichtsbehörde FAA hat empfohlen, die Benutzung elektronischer Geräte wie Smartphones oder Tablets während des gesamten Fluges zu erlauben.

Ein Beratergremium der US-Luftaufsichtsbehörde FAA hat empfohlen, die Benutzung elektronischer Geräte wie Smartphones oder Tablets während des gesamten Fluges zu erlauben. Funktionen zum Lesen, Spielen oder zum Anschauen von Videos sollten demnach unabhängig von der Flughöhe erlaubt sein, berichteten US-Medien am Dienstag. US-Verbraucherverbände begrüßten die Pläne.

Gemäß den bisherigen Vorschriften müssen Handys und Computer während des Starts und im Landeanflug ausgeschaltet sein. Das Beratergremium empfahl, die Suche im Internet sowie das Senden und Empfangen von E-Mails oder SMS bei einer Flughöhe von unter 10.000 Fuß auch künftig nicht zu erlauben. Diese Aktivitäten sollten erst dann gestattet sein, sobald das Flugzeug-interne W-LAN angeschaltet sei.

Die FAA wird nun über die Empfehlungen der Experten beraten. Sollte sie zustimmen, könnten die neuen Regelungen bereits im kommenden Jahr in Kraft treten. Der Verbraucherverband Consumer Electronic Association betonte am Dienstag, in den vergangenen Jahren hätten bei Dutzenden Millionen von Flügen zahllose Passagiere bereits elektronische Geräte an Bord von Flugzeugen benutzt, ohne dass es dabei zu nennenswerten Interferenzen mit der Bord-Elektronik gekommen sei.