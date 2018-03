Facebook Home knackt die Million

Das neue Einstiegsportal der Social-Media-Plattform für Android-Geräte hat nach einem Monat schon eine Millionen Downloads geschafft. Facebook Home ist Dreh- und Angelpunkt der Mobilstrategie von Mark Zuckerberg.

Einen Monat nach seiner Einführung hat das Einstiegsportal von Facebook für Android-Smartphones eine Million Downloads erreicht. Der Google Play Store, wo die Software gratis angeboten wird, stufte Facebook Home mit Beginn der Woche bei einer bis fünf Millionen Installationen ein.

Mit Facebook Home wird das Netzwerk zur "zentralen Nutzererfahrung" auf dem Smartphone. Informationen aus dem Portal erscheinen direkt auf dem Startbildschirm, auch wenn dieser nicht aktiviert ist. Für das Soziale Netzwerk mit seinen mehr als eine Milliarde Mitgliedern ist Facebook Home eine zentrale Säule seiner mobilen Strategie.

Lässt das Interesse nun nach?

Der Fachdienst "mashable.com" wies allerdings darauf hin, dass das Interesse an Facebook Home seit Einführung der App nachgelassen habe. So seien die ersten 500.000 Downloads bereits in zehn Tagen erreicht worden. Etwa doppelt so lange habe es gedauert, bis die zweite Hälfte von einer Million Downloads erreicht worden sei. Facebook Home ist zum Start werbefrei. Facebook hat aber bereits angedeutet, dass dort künftig auch Werbung erscheinen soll.