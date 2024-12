Lukas Ogoralek hat nicht nur die elterliche Feinbäckerei im niederösterreichischen Falkenstein übernommen, und produziert qualitätvolle Schaumrollen für Gastronomie und Handel. Er hat mit zwei Partnern ein Programm entwickelt: Yumzi. Vom Prinzip ein kleines Content Management System (CMS) für die Gastronomie, mit einfacher Handhabung.

Nutzerinnen und Nutzer laden Fotos von Speisen und Getränken hoch, können diese Angebote einfach um Informationen zu Inhaltsstoffen, Nährwertangaben u.a. versehen. Mit wenigen Klicks können die Angebote zu Menüs kombiniert oder mit Getränkeempfehlungen versehen werden. Editiert wird Yumzi am Desktop oder direkt in der App. Nach Abschluss wird ein QR-Code generiert, der an E-Mail-Verteiler, Social Media oder Google Maps ausgespielt werden kann, wo Interessierte bereits bei der Standortsuche Einblicke in die digitale Speisekarte bekommen.