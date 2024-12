Tech-Hotspot Kärnten legt weiter zu

Partnervermittlung. „Fördermittel sind das eine, aber die Attraktivität des Silicon Alps Clusters liegt vor allem darin, dass durch die gemeinsame Arbeit an konkreten Projekten langjährige Partnerschaften zwischen Unternehmen entstehen, die über das einzelne Projekt hinausgehen“, betont Gfrerer. Und das weit über Kärnten und die Steiermark hinaus. Denn der Cluster ist auch aktives Mitglied der Silicon Europe Alliance, bei der europaweit über 2.000 Unternehmen dabei sind – so entstehen auch wertvolle internationale Kontakt.

Doch es tut sich noch mehr in Kärnten. Die hohe Technologieaffinität und die smarte Spezialisierung der Betriebe zeigen auch auf einem anderen Gebiet Erfolge: In Kärnten entsteht gemeinsam mit den Industrie-Bundesländern Steiermark und Oberösterreich das europaweit erste „Wasserstoff-Valley“ mit Fokus auf Industrieanwendungen. Dahinter steht die Idee der EU, über regionale „Hydrogen Valleys“ die Produktion und die Nutzung von grünem Wasserstoff für die Energiewende voranzutreiben. Das „H 2 -Tal“ der drei Bundesländer konnte sich mit der besten Jury­bewertung gegen zahlreiche Bewerber durchsetzen und wird voraussichtlich mit 20 Millionen Euro gefördert.

Fokus Industrieanwendung. Was das Projekt so besonders macht: Es ist das einzige Wasserstoff-Valley Europas mit Fokus auf Industrieanwendungen wie Chemie, Zement, Stahl und Kalk. Zweitens zeigt es vor, wie in zentraler Binnenlandlage mit smarten Systemen auch ohne Offshore-Wind grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig bereitgestellt und genutzt werden kann. Und drittens ist die Zusammenarbeit von drei Bundesländern in diesem Umfeld ebenso ein Novum.

„Wo anfangen? Das ist die zentrale Frage beim Thema Wasserstoff“, erläutert die Valley-Projektleiterin Margherita ­Matzer. Die Produzenten fragen sich: „Für wen?“ Die Anwender fragen sich: „Woher?“ Und die Netzbetreiber wollen wissen, ob die Menge groß genug ist, um dafür Leitungen einzurichten. „Diesen Kreislauf kann man nur durchbrechen, indem man die Stakeholder zusammenbringt und dann konkret beginnt“, so Matzer.

Konkret umfasst das Kärntner Wasserstoff-Valley fünf Projekte, darunter die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse mithilfe überschüssigen Stroms aus Wasserkraft. Das klimaneutrale Gas soll dann wiederum Lkw, Busse und sogar Pistenfahrzeuge antreiben. Auch in der besonders CO 2 -intensiven Zement­herstellung soll Wasserstoff zur Anwendung kommen. Ein dritter Bereich ist die Energieversorgung und -speicherung. Beteiligt sind in den drei Bundesländern insgesamt 36 Unternehmen sowie zwölf internationale Partner. Weitere Unternehmen haben bereits Interesse an einer Kooperation mit dem Valley-Projekt ­angemeldet.

Zusätzlich ist Kärnten als erstes ­österreichisches Bundesland Teil des EU-weiten Wasserstoff-Interessenverbands Hydrogen Europe. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Vernetzung der Kärntner Betriebe auf europäischer Ebene voranzutreiben.

Erfolge ziehen an, das gilt auch in der Wirtschaft. Kärnten wird daher als Standort immer attraktiver. Jüngster Zuzug: Der italienische Halbleiter-Zulieferer Meridionale Impianti expandiert nach Kärnten. Der Spezialist für Hightech-Lösungen für die Mikroelektronikindustrie mit weltweit mehr als 600 Mitarbeitenden hat in Villach ein Grundstück für ein neues Firmengebäude mit Büro- und Werkstattflächen erworben.