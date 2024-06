Sicher und effizient: Copilot für Microsoft 365 als KI-Lösung für Unternehmen

Copilot überzeugt durch umfassenden Datenschutz und nahtlose Integration in gängige Office 365 Anwendungen wie Word, Excel, Outlook und Teams. Die Implementierung erfordert keine aufwendigen Anpassungen: Mitarbeiter*innen können ihre gewohnten Arbeitsabläufe beibehalten, während sie gleichzeitig von den Vorteilen der KI profitieren. Egal ob es um die Textformulierung in Word, die E-Mail-Organisation in Outlook oder die effiziente Planung von Besprechungen in Teams geht - Copilot bietet vielseitige Unterstützung im Arbeitsalltag.

Mit einer kontinuierlichen Anpassung an neue Verordnungen und Vorschriften stellt Microsoft sicher, dass Unternehmen stets auf dem neuesten Stand bleiben und die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen. Dies bietet nicht nur Sicherheit, sondern auch eine klare Wettbewerbspositionierung.