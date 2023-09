Hyundai wird zumeist nur als Autohersteller wahrgenommen – mittlerweile gilt Hyundai als drittgrößter Produzent weltweit. Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer von Hyundai Österreich, gibt einen Einblick was die Markenvision „Progress for Humanity“ bedeutet, was Robotik damit zu tun hat und welche Maßnahmen für den Klimaschutz dabei umgesetzt werden. #letfuturetalk