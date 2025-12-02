Das smarte Spiel mit der Sonne

Um eine optimale Gebäudeenergiebilanz zu erreichen, sollte sich der Sonnenschutz immer zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position befinden.
Wird Sonnenschutz frühzeitig eingeplant, kann er seine volle Wirkung entfalten: Durch automatisiertes Öffnen und Schließen schützt er Räume zuverlässig vor Überhitzung und Auskühlung. Das steigert den Wohnkomfort und spart zugleich Energie.
Der Ansatz ist simpel: Im Winter sollte man tagsüber die Wärmestrahlung der Sonne in den Raum lassen, denn die Sonnenenergie heizt das Gebäude kostenlos auf. In der Dämmerung und nachts entsteht durch die geschlossenen Rollläden wiederum ein thermischer Luftpolster. Auf diese Weise sind Energieeinsparungen bis zu 30 Prozent möglich. Im Sommer reflektieren am Fenster angebrachte Außenjalousien, Raffstores oder Rollläden von HELLA die Sonne und sorgen dafür, dass die Hitze erst gar nicht in die Wohnung dringt.
Digital, automatisch und in Echtzeit
Um eine optimale Gebäudeenergiebilanz zu erreichen, sollte sich der Sonnenschutz immer zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position befinden – kein Problem mit der HELLA eigenen Sonnenschutzsteuerung ONYX. Mit ONYX.HOME für Privatkunden und ONYX.PRO für größere Wohn-oder Bürokomplexe stehen maßgeschneiderte Steuerungslösungen für jeden Anwendungsfall zur Verfügung. Sonnenschutzlösungen werden damit bequem per Smartphone oder Tablet via App, Sprachsteuerung oder vollautomatisch gesteuert. In der kostenlosen App sind alle Beschattungselemente grafisch dargestellt – so sehen die Nutzer:innen, in welcher Position sich der Sonnenschutz gerade befindet.
Perfekt geschützt vor Wind und Wetter
Um den Sonnen- und Hitzeschutz immer optimal an die Bedingungen anzupassen, kann das System auch auf das Wetter reagieren. Wettersensoren können Wind, Sonneneinstrahlung und Temperatur an der Fassade sowie die Raumtemperatur und die Blendung im Rauminneren messen und den Sonnenschutz automatisch anpassen – abgestimmt auf das Wohlbefinden der Bewohner:innen. Die Sensoren der ONYX.TAG Serie sind die perfekte Ergänzung, um verschiedene Automationen ganz einfach mit den ONYX Steuergeräten zu kombinieren. Dazu gehören Sensoren für Helligkeit, Temperatur und Wind.
Die Zukunft heißt smarte Vernetzung
ONYX lässt sich dabei nahtlos mit allen gängigen Smart-Home-Systemen im gesamten Gebäude verbinden. Die vernetzten Systeme bieten die Möglichkeit, eigene persönliche Wohnszenarien zu erstellen, und stimmen die Abläufe automatisch aufeinander ab. Da fährt dann beispielsweise eine Jalousie in eine individuelle Zwischenposition, sobald ein Raumthermostat einen bestimmten Temperaturwert unter- oder überschreitet. Abhängig von der Tageszeit kann man das Ganze mit der entsprechenden Beleuchtung kombinieren. Durch die Vernetzung mit weiteren Steuerungen wie Heizung oder Lüftung im Gebäude kann ein Maximum an Komfort, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit erreicht werden.
Premiumqualität aus einer Hand
Ob Markisen, Pergolen, Raffstores, Schirme oder Segel – Sie suchen nach der richtigen Sonnenschutzlösung für Terrasse und Garten? HELLA steht für maßgeschneiderte Lösungen über alle Objektarten, Projektphasen und Bauweisen hinweg. Mit einem flächendeckenden Servicenetz in ganz Österreich begleitet HELLA Sie von der Erstberatung bis zur Montage und Wartung.
