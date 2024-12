Karoline Edtstadler :

Das österreichische System der direkt gewählten Volksvertreter ist so ausgelegt, dass man Menschen in den Nationalrat wählt, die einen Querschnitt der österreichischen Bevölkerung abbilden und auch einen Beruf ausüben. So sind im Nationalrat Landwirte, Anwälte bis hin zu Arbeitern und Angestellten sowie Unternehmer vertreten. Natürlich wird das anstrengend, aber ich habe auch die letzten Jahre in der Spitzenpolitik oder davor im Kabinett des Justizministers immer weit mehr als 40 Stunden pro Woche gearbeitet. Ich bin von meiner Grundkonstitution ein Workaholic. Das wird sich sicher nicht ändern.