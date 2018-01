Genfer Uhrensalon SIHH: Zeitanzeiger unter der Lupe

PIAGET EXTREMLY LADY: Die Genfer Luxusmarke lanciert eine ganze Reihe edler Damenmodelle mit Vintage- Touch - charmant präsentiert von Jessica Chastain, überzeugen auch diese Uhren durch ihre Detailverliebtheit. Eine Besonderheit sind die Armbänder in beeindruckenden Oberflächen-Finish- Varianten. Das feminine Design trägt die Handschrift der neuen CEO Chabi Nouri, die 2016 die Agenden von Philippe Leopold Metzger übernommen hat. Die schmucken Zeitmesser sind ab 54.500 Euro erhältlich.

Wenn einer Branche noble Zurückhaltung attestiert wird, muss das für den Kunden nicht zwingend negativ sein. Der Genfer Uhrensalon lieferte den Beweis: Weniger ist ja doch mehr!

Der Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) sorgt bei Liebhabern feiner Zeitmesser stets für das erste Herzklopfen des Jahres. In welcher Stimmung würden sich die Unternehmen des Richemont-Konzerns nach einem durchwachsenen 2017 präsentieren?

Aufwertend wirkte das neu gestaltete, deutlich vergrößerte Entrée des Salons sowie die wachsende Ausstellerzahl; immer mehr Luxusmarken ziehen das noble Ambiente in Genf der riesigen Baselworld vor. Zu den jüngsten Überläufern beziehungsweise Rückkehrern zählen Girard-Perregaux und Hermès. Auch kleine Nischenmarken wie Ferdinand Berthoud, dessen vielversprechende Wiederbelebung Carl Friedrich Scheufele (Chopard) zu verdanken ist, oder junge Wilde wie Romain Gauthier oder DeWitt haben sich erstmals für die SIHH entschieden und erweiterten das "Carrée des Horlogers".

Der erste Trendbarometer im Luxussegment zeigte vor allem, dass einheitliche Tendenzen der Vergangenheit angehören. So wäre es nicht ganz korrekt, zu behaupten, die Neuheiten seien allerorts reduziert worden, denn einzelne Marken tanzten deutlich aus der Reihe.

Feines für Damen

Wenn es 2018 darum geht, feminine Handgelenke zu schmücken, wurden tatsächlich weniger Referenzen vorgestellt als im Vorjahr. Die Ausnahme stellte zum einen Panerai mit der lang ersehnten "Luminor Due 38 mm"-Linie für sportliche Damen, welche kraftvolle, markante Designs bevorzugen, während Cartier und Piaget den eleganten Damenuhrenbereich um etliche tolle Kreationen bereicherten.

SIHH Neuheiten für Damen A. LANGE & SÖHNE KLEINE LANGE 1 Wenn das Innenleben derart bewährt ist, kann man sich ganz auf die Optik konzentrieren. Drei neue Farben -eine schöner als die andere -ergänzen bei Lange die im Vorjahr lancierte Damenuhrenlinie: kräftiges Purpur, sanftes Grau und Macchiato-Braun. Preis: ca. 33.000 Euro. © beigestellt

Bild 1 von 3 CARTIER PANTHÈRE TRIPLE LOUP Ob einfach, zweifach oder sogar dreifach um das Handgelenk geschlungen -die "Panthère de Cartier" präsentiert sich ab Mai 2018 von ihrer anschmiegsamsten Seite. Die abgebildete Rotgoldvariante mit ausgefasstem Gehäuse kostet 42.800 Euro. © beigestellt

Bild 2 von 3

SIHH Neuheiten für Herren BAUME & MERCIER BAUMATIC Ein großer Wurf: Das ersten Manufakturwerk von B&M ist antimagnetisch, COSC-zertifiziert und schön finassiert. Zudem bietet es eine 72-stündige Gangreserve, und das Serviceintervall wurde auf fünf Jahre erhöht. Die Uhren mit Baumatic-Kaliber sind ab 2.450 Euro zu haben. © beigestellt

Bild 1 von 4 IWC TRIBUTE TO PALLWEBER Eine würdige Jubiläumsedition: Die einstige Innovation, bei der Stunden und Minuten durch Ziffern auf rotierenden Scheiben dargestellt wurden -1884 natürlich noch in Taschenuhren -feiert in drei Armbanduhren ihr Comeback. Abb.: Rotgold-Version, 250 Stück, 36.800 Euro. © beigestellt

Bild 2 von 4

Bei fast allen Neuheiten der SIHH durfte das Fachpublikum über Verarbeitung und Finish staunen. Nach dem "Hauptsache, teuer"-Hype, der noch vor wenigen Jahren für Kopfschütteln sorgte, herrscht nun das Bestreben vor, Preis und Leistung in eine vernünftige Balance zu bringen. In diesem Zusammenhang sei noch eine Marke erwähnt, die sich Zeit ihres Bestehens in Sachen Preis/Leistung besonders hervortut: Montblanc. Die Integration des reichen Erbes der Manufaktur Minerva hat der Marke ebenso gut getan wie ihre kontinuierliche Produktpolitik: feine Technik, Topdesign - viel Uhr um wenig Geld.

Der Artikel ist der trend-Ausgabe 1-3/2018 vom 19. Jänner 2018 entnommen.