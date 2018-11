trend.PREMIUM Exhibition: 24.-25. November, Looshaus Wien

Entdecken Sie Erlesenes: trend.PREMIUM präsentiert Ihnen am 24. und 25.November im Looshaus Wien eine Erlebniswelt der Extraklasse. Nationale und internationale Aussteller entführen Sie in eine Welt des Luxus.

Das »Looshaus« auf dem Wiener Michaelerplatz sorgte schon vor seinem Bau für Aufruhr in der Kaiserstadt. Inzwischen hat das nach seinem Architekten – Adolf Loos – benannte Haus am Michaelerplatz die wundersame Wandlung von einem der am meisten kritisierten Gebäude Wiens zu einem der weltweit bedeutendsten Baudenkmäler der frühen Moderne vollzogen.

Am 24. und 25. November bietet das Haus den passenden Rahmen für die erste trend.PREMIUM Ausstellung. Über 40 nationale und internationale Aussteller präsentieren ihre erlesenen Produkte und schaffen so eine Erlebnis, das Sie in die trend.PREMIUM Welt entführt.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sowie einen Überblick über die Ausstellung finden Sie unter

trend-premium.at