Platz 7: Thai Airways

Thailands bekannte Airline bietet nicht nur den Gästen im Premiumsegment komfortables Reisen, sondern auch in der Economy-Klasse. Touchscreen-Bildschirme auf jedem Sitz, eine breite Auswahl an Filmen und Musik und viel Beinfreiheit. An Bord der A330-300 und A380-800 wird sogar - kostenpflichtiges - Wlan angeboten.