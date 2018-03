Platz 1: Singapore Airlines

Beste Airline der Welt darf sich laut "Travel + Leisure" Singapore Airlines nennen. Die Fluggesellschaft war die erste, die einen Airbus A380 in der Flotte hatte. An Bord stehen den Passagieren in der ersten Klasse 13-Zoll-HD-Bildschirme zur Verfügung. Die Sitze wurden in Zusammenarbeit mit der zur BMW-Gruppe gehörenden DesignWorksUSA entworfen.