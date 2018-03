Platz 9: All Nippon Airways

Die japanische Airline All Nippon Airways zeichnet sich unter anderem durch Sitze in der Business Class aus, die sich komplett zu einer Liege umfunktionieren lassen. ANA weiß darüber hinaus, wie gute PR funktioniert: Im April kündigte die Airline an, dass Passagiere bald mit einer Boeing 787 fliegen können, die im Design von R2D2, dem Androiden aus den Star Wars-Filmen, gehalten ist.