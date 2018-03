Platz 5: Air New Zealand

Familienfreundlich geht es bei Air New Zealand in der Economy Class zu: Auf den drei Sitzen der "Skycoach" kann es sich die ganze Familie bequem machen - die Sitze lassen sich zu einer flachen Fläche umwandeln. Humor bewiesen die Kiwis mit ihren Sicherheitsvideos an Bord, die von Frodo und anderen Charakteren aus der "Herr der Ringe"-Trilogie gespielt wurden.