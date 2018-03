Platz 2: Emirates

Seit Jahren zählt Emirates in vielen Rankings zu einer der besten Airlines der Welt. An Bord der ersten Klasse wird der Gast mit arabischen Vorspeisen auf chinesischem Porzellan verwöhnt, im ledernen Goodiebag warten Pflegeprodukte von Bulgari. An der Bord-Bar wird man mit Cocktails und Snacks versorgt.