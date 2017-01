© (c) Jamie Oliver/DAVID LOFTUS

Alles Gute bringt der Mai? Jamie Oliver, britischer Starkoch, kocht mit seiner Company in Wien auf: Vor allem stehen Pizza, Mediterranes und Cocktails stehen auf der Speisekarte.

Der britische Starkoch Jamie Oliver startet sein Österreich-Debüt als Wirt. Drei Betriebe will der Brite am Flughafen Wien binnen eines Jahres in Betrieb nehmen. Im Mai wird erstmals angerichtet.

Der ausstieg Grißbiritanniens aus der Europäischen Union soll den britischen Starkoch Jamie Olvier inspieirert haben, sich in Europa nach neuen Locations umzushcuane. Kolportiert wurde zuletzt immer wider, dass es Jamie Olvier mit seiner Gastronomiekette nach Wien ziehen könnte.

Nun ist es fix: Der 41jährige bitische Meisterkoch wird am Flughafen Wien aufkochen. Nicht ausschließlich selbst, aber mit seinem Team. Drei Locations wird Olvier mit seiner Company SSP - The Food Travel Experts - am Flughafen Wien beteiben. Die Verträge dazu sind nun mit SSP unterzeichnet. Der Flughafen Wien ist damit auch österreichweit der erste Standort der international bekannten Gastronomiegeschäfte von Jamie Oliver.

Start im Frühjahr 2017 mit „Jamie´s Deli“

Die drei Gastronomiebetriebe werden Im Terminal 3 auf Ebene 1 installiert. Auf über 800 Quadratmeter entstehen mit „Jamie´s Deli“, „Jamie´s Italian“ und einer freistehende Bar drei neue Gastro-Betriebe. Vor allem für Passagiere, die über die Gate-Bereiche F und G abfliegen, sind die neuen Angebote gut erreichbar.

Schrittweise sollen bis zur Jahresmitte 2018 die drei Gastrobetriebe gebaut und eröffnet werden. Die Eröffnung von „Jamie´s Deli“ ist für Mai 2017 vorgesehen. Bei diesem Fastfood-Konzept soll der Schwerpunkt neben dem sogenannten „super food“ (Anm . etwa nahrhaftes Fastfood) vor allem auf hochwertigen italienischen Speisen zum Mitnehmen liegen.

Im Dezember 2017 soll mit dem Restaurant „Jamie´s Italian“ der zwei t Betrieb eröffnet werden. Dort werden Passagiere mediterrane Speisenkreationen des britischen Starkochs serviert. Bis Mitte 2018 soll mit dem dritten Gastrobetrieb eine freistehende Bar geöffnet werden. Hier werden vor allem exklusive Cocktails und kleine Snacks serviert.

Die neuen Gastronomieeinheiten sollen das kulinarische Angebot am Flughafen Wien qualitativ weiter verbessern. "Wir setzen damit unsere Qualitätsstrategie konsequent fort und die neuen Restauranteinrichtungen sind dafür ein wichtiger Meilenstein“, erklärt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.