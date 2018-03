Im Bett der Stars: Zu Gast bei Robert Redford, Richard Gere und Co.

Yoga bei Richard Gere, an der Bar mit Robert Redford, schunkeln mit Bono und The Edge oder am Strand von David Copperfield sonnen: Abseits von Leinwänden und Showbühnen werden immer mehr Stars zu Hoteliers. Einchecken kann jeder. Star-Allüren schätzen die prominenten Gastgeber jedoch nicht. Wer ein Zimmer zerlegt, bekommt dafür die Rechnung und Hausverbot. Die Hotels der Stars.