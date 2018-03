Schlafen, wo sonst das Abwasser durchfließt. Im "dasparkhotel" im oberösterreichischen Ottensheim verbringt man die Nacht in Standardkanalrohren mit einem Innendurchmesser von zwei Meter und einer Länge von 2,60 Meter. Bezahlt wird nach dem Prinzip: Pay as you wish, also soviel, wie man selbst für richtig empfindet.