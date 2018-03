In sogenannten "Sleepboxes" nächtigt man in Moskaus erstem Micro-Hostel. Die Hotel Sleepbox ist ein 3-Sterne-Hotel, nur 1,6 Kilometer von der Basilius-Kathedrale, dem Kreml und dem Puschkin-Platz entfernt. Die Zimmer sind mit WLAN, Klimaanlage und Dusche ausgestattet. Auch am Flughafen Flughafen Moskau-Scheremetjewo findet man eine der Boxen.