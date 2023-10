Es gibt viele Nachhaltigkeitsevents, aber eine Veranstaltung mit echtem internationalen Flair hat uns hierzulande gefehlt", betonte Daniel Gros bei der erfolgreichen Premiere des Green Peak Festivals, eines Projekts der Unternehmensberater Aleksandar und Daniel Gros, das heuer am 8. September im Wiener Museumsquartier seine erfolgreiche Fortsetzung feierte.

Rund 800 Gäste und 50 Speaker nahmen am Treffen teil, das nicht nur eine Konferenz, sondern eine Bühne für Nachhaltigkeit und Klimaschutz sein will. Neben intensiven Diskussionen auf den 20 Panels zu Themen wie "Revolutionizing Farming and Consumption Practices for a Healthier Planet", "The Prize of Nature", "The Role of Hydrogen in a Green Energy Economy", Kreislaufwirtschaft in der Bauund Immobilienwirtschaft, grüne Mobilität, Green Deal der EU oder KI gab es viel Raum zum persönlichen Austausch. "Dieses Jahr haben wir auf spezialisierte Panels in verschiedenen Räumen gesetzt, um das Networking nach den Panels zu fördern", so Aleksandar Gros. Am Vortag fand ein Dinner und am Abend des Events auch wieder eine Party statt, heuer im stilvollen "Café Leopold".

30 Partner, darunter etwa Agrana, TPA Group, Greiner, Verbund, IBM, Raiffeisenbank International, UBM Development oder das Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, ermöglichten das grüne Gipfeltreffen. Der trend fungierte als Medienpartner.