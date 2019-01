David Schalko hat mit seinen Formaten die heimische Fernsehlandschaft revolutioniert. Bei der Berlinale wird seine neueste Serie „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ präsentiert, die am 18. Februar im ORF startet. Im Interview erklärt er, warum das sein letztes Projekt für den ORF sein könnte.

David Schalko ist Autor, Regisseur, TV-Format-Entwickler und geschäftsführender Gesellschafter der Produktionsfirma Superfilm mit Sitz in Wien und München. Bekannt wurde er in Österreich mit der „Sendung ohne Namen“, die ab 2002 ein völlig neues TV-Genre im Fernsehen begründete. Es folgten „Dorfers Donnerstalk“, „Die 4 da“ und die Late- Night-Comedyshow „Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann (seit 2007 im ORF).

Zu den wichtigsten Film- und TV-Arbeiten zählen „Aufschneider“ mit Josef Hader, „Wie man leben soll“ nach einem Roman von Thomas Glavinic und die Miniserien „Braunschlag“ (2012) und „Altes Geld“ (2015). Als Romanautor machte er u. a. 2009 mit dem Buch „Weiße Nacht" von sich reden, 2013 folgte „Knoi“, 2018 „Schwere Knochen“.

Im trend-Interview spricht Schalko über die schwierige Lage und politische Einflussnahme im ORF.

trend: Am 18. Februar startet im ORF Ihre TV-Miniserie „M – eine Stadt sucht einen Mörder“, ein sehr freies Remake des Fritz-Lang-Klassikers. Die Serie wird auch bei der Berlinale in der Reihe „Berlinale Series“ mit Spannung erwartet. Schalko: Eine künstlerische Auszeichnung, die mich freut, weil die Section „Berlinale Series“ zu den wichtigsten in Mitteleuropa zählt. Und auch weil „M“ ein Projekt war, das am Anfang niemand haben wollte und das viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat. Ich habe jahrelang auf die Finanzierung gewartet. Es ist das vergleichsweise aufwändigste Projekt, das ich je gemacht habe – mit enorm vielen Locations und 130 Schauspielern. Aber durch den langen Vorlauf ist das Projekt erstaunlicherweise jetzt auf der Höhe der Zeit. Die Realität, die da behauptet wird, ist exakt die Realität, in der wir jetzt leben: Überwachungsstaat, Fake News, Hetze im Netz, Rechtsruck. Es ist ein politischer Befund der Gegenwart und changiert zwischen allen Genres – wie das Original.

Was heißt das für Ihre Pläne als Geschäftsführer der Produktionsfirma Superfilm?

Wir haben auch eine Firma in Deutschland mit Büro in München. Da produzieren wir eine wöchentliche Late-Night-­Show mit Ringlstetter und arbeiten an diversen anderen Formaten. Wir haben mit Reinhard Scolik als Programmchef beim Bayerischen Rundfunk einen guten Partner und ein inhaltliches Vertrauensverhältnis. Meine eigenen Projekte finden in den nächsten drei Jahren sowieso in Deutschland statt. Und ob der ORF an mir als Regisseur weiter Interesse hat oder nicht, wird sich zeigen. Bis jetzt ist man noch nicht aggressiv auf mich zugekommen mit Angeboten, aber ich sehe dem entspannt entgegen. Ich denke, dass ich als politisch unangenehme Figur gelte. Vieles muss sich auch erst formieren, weil sich das alte und das neue System im ORF noch reiben und eine Art Entscheidungslähmung herrscht, bis das neue ORF-Gesetz schlagend wird. Aktuell arbeite ich auf jeden Fall an keinem Projekt für den ORF. „M“ ist also ein „vorübergehender“ Abschied.