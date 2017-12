Aktuell ist die Sängerin Conchita Wurst das Gesicht der Wiener Wirtschaftskammer. Warum sie selbst viel in Schuhe investiert und einen sehr realistischen Zugang zum Showbusiness hat.

Sie haben bereits in jungen Jahren extreme Höhenflüge hinter sich. Ist Vorsorge also eine gewisse Absicherung ein Thema in Ihrem Leben bzw. die Angst, dass es auch wieder anders sein kann?

Conchita: Genau weil ich einen realistischen Zugang zum Showbusiness habe, ist Vorsorge ein wichtiges Thema. In meiner Branche kann es jeden Moment zu Ende sein.