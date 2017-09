Die südtirolerisch-österreichische Formation "Donauwellenreiter" präsentiert in der Wiener Sargfabrik ihre CD mit Neuinterpretationen von Liedern des Italieners Gianmaria Testa.

Der italienische Liedermacher Gianmaria Testa, der "cantautore numero uno“ ist im März 2016 viel zu früh verstorben. In Memoriam Gianmaria Testa veranstaltete darauf die Wiener Sargfabrik einen Tribut-Abend und beauftragte die südtirolerisch-österreichische Formation "Donauwellenreiter", Lieder des cantautore neu zu arrangieren.

Das Konzert mit der herausragenden Vokalistin Maria Craffonarra war derart berührend und fulminant, dass BesucherInnen sich immer noch gerne erinnern. Die Donauwellenreiter selbst waren von Poesie und Musik Gianmarias so angetan, dass sie eine CD produzierten, die nun am 5. Oktober wieder in der Sargfabrik präsentiert wird.

CD Präsentation "Donauwellenreiter play Gianmaria Testa"