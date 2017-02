Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder hat einen großen Coup gelandet: Die gesamte Sammlung Essl wurde der Albertina übergeben. Im trend-Interview erklärt Schröder, warum die Zusammenführung eine Win-Win-Situation bedeutet.

trend: 2014 geriet die Sammlung Essl in wirtschaftlichen Turbulenzen, drohte in alle Welt verkauft zu werden. Verhandlungen mit dem Bund scheiterten. Noch im selben Jahr hat Hans Peter Haselsteiner 60 Prozent der Sammlung über seine Familienstiftung übernommen. Jetzt geht die Sammlung Essl in einem ersten Schritt als Dauerleihgabe bis zum Jahr 2044 an die Albertina, und damit doch doch in ein Bundesmuseum. Was lange währt wird endlich gut?

Klaus Albrecht Schröder: Unter dem neuen Kanzleramtsminister Thomas Drozda haben die Gespräche enorm Fahrt aufgenommen. Er hat die Vision, die Sammlung in öffentlichen Besitz zu bringen und zugänglich zu machen gestützt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Das ist ein Meilenstein in der heimischen Museumslandschaft und -Geschichte.