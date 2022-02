Wladimir Putins langer Atem

Harte Strafen wie nie zuvor haben die USA und Europa bei einer Eskalation des Ukraine-Konflikts angekündigt. Trotzdem hat Wladimir Putin die nächste Stufe gezündet. Er baut darauf, dass nicht so heiß gegessen wird wie gekocht, auch wenn er seine Pläne weiter durchzieht. Wahrscheinlich hat er recht.

Der Westen reagiert, wie zu erwarten war: Sanktionen gegen Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten und ein Verbot für Geschäfte mit den abtrünnigen Provinzen in der Ostukraine. Aktionen gegen einzelne Unternehmen und Oligarchen werden folgen. Die sind unangenehm für die Betroffenen - wie die schon seit der Krim-Annexion geltenden Sanktionen. Sie erschüttern die russische Wirtschaft aber nicht bis ins Mark. Mit Strafmaßnahmen, die auch der eigenen Wirtschaft massiv und längerfristig schaden, werden die USA und erst recht die Europäer wohl zurückhaltend sein.

Damit verlieren aber die schärfsten - und wirkungsvollsten - Waffen ihren Schrecken. Nach wie vor profitiert Putin von den durch seine Kriegstreiberei explodierten Energiepreisen, die gleichzeitig den Volkswirtschaften der EU schaden.

Eine drastische Verschärfung von Exportkontrollen für Chips und andere Hochtechnologie, die Russland für die Modernisierung seiner Wirtschaft braucht, wäre schon effektiver. Aber auch bei diesem Thema ist davon auszugehen: Bis zu derart weitreichenden Maßnahmen, dass sie auch westliche Unternehmen massiv einschränken, wird man nicht gehen. Außerdem könnten andere Länder, allen voran China, als Lieferanten einspringen.

Was Putin wirklich treffen würde

Und Putins Atem ist lang: Sein Land hat eine geringe Staatsverschuldung, hohe Währungsreserven und Exportüberschüsse. Außer Grundstoff- und Rüstungsindustrie hat die Wirtschaft zwar noch immer nicht viel zu bieten, aber durch Diversifizierung ist sie doch resistenter als noch vor zehn Jahren.

Um den Potentaten ökonomisch wirklich unter Druck zu setzen, müssten die schwersten Geschütze aufgefahren werden: Ausschluss aus dem Zahlungsverkehrssystem SWIFT und ein Embargo gegen russische Öl-und Gaslieferungen. Russland wäre von den meisten globalen Transaktionen abgeschnitten und würde seine wichtigste Einnahmequelle teilweise verlieren. Allerdings hätte dieses Fiasko für die Russen auch gravierende Auswirkungen auf EU-Unternehmen, etwa österreichische Banken, und viel mehr noch auf die Energieversorgung in Europa. Die meisten Staaten, angeführt von Deutschland mit Österreich im Schlepptau, würden da keinesfalls mitgehen - auch wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, man habe Gasreserven, um über den Winter zu kommen.

Wladimir Putin weiß, dass so ein Embargo keine realistische Option ist. Und er weiß, dass die Russen gewohnt sind, für "nationale Interessen" Nachteile in Kauf zu nehmen, während die Leidensfähigkeit in der EU weit weniger ausgeprägt ist: Wenn Wohlstandsverluste drohen, hat die Unabhängigkeit der Ukraine bei den Bevölkerungen nicht die oberste Priorität. So realistisch muss man sein.

Joe Biden hat - strategisch ungeschickt - ein Öl- und Gas-Embargo schon zu Beginn des Konflikts ausgeschlossen. Europa redet zwar viel von "maximalen Strafen", vermittelt Moskau aber nicht den Eindruck unverrückbarer Ent- und Geschlossenheit.

Europas Chance

Bis wohin Putin die Räume, die er hat, ausreizen wird, ist noch offen. In jedem Fall täte Europa aber gut daran, dringend damit zu beginnen, die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren und Alternativen aufzubauen. Wir können nicht warten, bis vielleicht 2040 ausreichend erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen.

Das Aus für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 wäre ein erster Schritt. Amerikas Eigeninteressen in Bezug auf Liquid-Gas-Lieferungen sind allemal harmloser, als sich Putin und seinem Gazprom-Konzern auszuliefern. Schön langsam findet sogar der deutsche Kanzler Olaf Scholz klare Worte.

Österreichs Position ist ein besonders absurdes Kapitel. Schon dass Ex-ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling für Gazprom und die von der staatlichen OMV mitfinanzierte Pipeline arbeitet, ist ärgerlich. Die regelmäßigen Beiträge der Ex-FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl im Propagandamedium "Russia Today" sind skandalös. Und völlig jenseitig ist das Treiben von Johann Gudenus und anderen verhaltensauffälligen Blauen, die mit dem mutmaßlichen Russland-Spion und Wirecard-Betrüger Jan Marsalek gemeinsame Sache machten, in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Dort sitzen aber auch Unternehmen, Manager und Funktionäre aus der Wirtschaftskammer. Die Neubewertung der Lage ist nirgends notwendiger als hierzulande.

Der Artikel ist als Leitartikel in der trend. PREMIUM Ausgabe vom 25.02.2022 erschienen.