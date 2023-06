Lernen Sie, mit Ambivalenz umzugehen, wenn Sie andere führen wollen

Andreas Salcher, Bildungsexperte, Bestsellerautor, Unternehmensberater und trend-Autor über die Bedeutung von Ambivalenz und Widerspruch in Unternehmen und anderen hierarchischen Strukturen.

Am 5. August 1997 prallte Flug 801 der Korean Airlines beim Landeanflug auf Guam gegen die Flanke des Nimitz Hills. Der Pilot war 42 Jahre alt und bei bester Gesundheit. Was hatte dieser Unfall mit Hierarchie, Führung und Ambivalenz zu tun?

In dieser Nacht war der Gleitwegsender des Flughafens Guam wegen Reparaturarbeiten abgeschaltet. Die Piloten wussten das natürlich. Das Wetter unmittelbar vor dem Flughafen war schlecht. Der Kapitän entschied sich trotzdem für eine Sichtlandung. Wenn technische Herausforderungen mit schlechtem Wetter zusammenkommen, dann erfordern sie vor allem Teamwork. Genau das versagte, wie der Voice Recorder dokumentierte:

Erst kurz vor der Landung fragte der Erste Offizier den Kapitän: "Meinen Sie, es wird weiter regnen hier in der Gegend?"

Die koreanische Kultur legt großen Wert darauf, dass der unterschiedliche Status zwischen zwei Gesprächspartnern respektiert wird. Wenn also der Erste Offizier fragte: "Meinen Sie, es wird weiter regnen?", dann wollte er damit in Wahrheit sagen: "Kapitän, wir haben uns für eine Sichtlandung entschieden, obwohl das Wetter schlecht ist und der Gleitstrahl nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn wir nicht rechtzeitig aus den Wolken kommen, um die Landebahn zu sehen?"

Aber das wäre ein grober Verstoß gegen die Kultur des Respekts gewesen. Dann wandte sich der Flugingenieur zaghaft ebenfalls an den Kapitän: "Das Wetterradar hat uns heute sehr geholfen." Im Klartext meinte er: "Wir haben heute Nacht nicht die Bedingungen, um uns bei der Landung allein auf die Sicht verlassen zu können."

Falsch verstandenes Hierarchiedenken führte dann direkt in die Katastrophe.

Der Erste Offizier suchte die Landebahn und konnte sie nicht erkennen. Eine Sekunde später meldete sich die elektronische Höhenwarnung: "500 Fuß."

Dann ging alles blitzschnell: Um 1:42 Uhr sagte der Erste Offizier: "Führen wir einen Fehlanflug durch." Drei Sekunden später wiederholte der Offizier diesmal energisch: "Durchstarten." Knapp danach hörte man den Kapitän "Durchstarten" sagen, doch die Maschine war bereits zu langsam. Das Flugzeug prallte mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gegen den Berg. 228 der 254 Menschen an Bord waren tot, als die Rettungsmannschaften eintrafen.

Starre Hierarchien können lebensgefährlich sein

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einer Entscheidung Ihres Chefs widersprechen oder lieber schweigen sollen, gibt es eine einfache Regel: Könnte Leben oder Tod auf dem Spiel stehen, dann reden Sie bitte im Zweifelsfall.

Das betrifft auch die viel häufigeren Situationen im Alltag, wenn der dominante Elternteil, egal, ob Vater oder Mutter, sich bei der Familienwanderung eindeutig verirrt hat, dies aber hartnäckig leugnet und trotz einer aufziehenden Gewitterfront stur nach dem Motto "Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Anstrengung" weitermarschieren will.

Starre Hierarchien können nicht nur Menschenleben, sondern ganze Organisationen gefährden. Unternehmen benötigen Kulturen, die Widerspruch nicht nur tolerieren, sondern dazu ermutigen. Reed Hastings, der legendäre Gründer von Netflix, etablierte eine Kultur, in der Mitarbeiter gekündigt wurden, wenn sie es nicht wagten, als Einzige in einem Meeting ihre Vorbehalte gegen eine Entscheidung zu äußern. Die in dem Buch "Keine Regeln: Warum Netflix so erfolgreich ist" beschriebene radikale Unternehmensphilosophie ist unbedingt lesenswert.

Auf die Frage, ob man allein entscheiden oder andere einbeziehen soll, gibt es oft keine einfachen Antworten: Soll die Krankenschwester, die vom Primar eine bestimmte Dosis für einen Patienten aufgeschrieben bekommen hat, diese aber als viel zu hoch empfindet, den Arzt wirklich am Wochenende zu Hause anrufen, um nochmals nachzufragen? Seine Autorität in Frage stellen und sich vielleicht lächerlich machen? Soll der neue junge Mitarbeiter in einem Forschungslabor, dem auffällt, dass bei einem neuen Medikament eventuell ein Datenfehler übersehen wurde, als Einziger Alarm schlagen, obwohl er vielleicht nur etwas falsch verstanden hat?



Unternehmen benötigen Kulturen, die Widerspruch nicht nur tolerieren, sondern dazu ermutigen.



Mehrdeutigkeiten, Paradoxien und Verwirrungen

Führungsverantwortung verlangt heute mehr, als nur aufgrund von Fakten Entscheidungen zu treffen: Sie muss den richtigen Dingen die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. In unserer Welt voller Widersprüche ist die Fähigkeit, mit Ambivalenz umgehen zu können, vielleicht sogar die wichtigste Führungsqualität. Unter Ambivalenz versteht man das Nebeneinander von gegensätzlichen Gefühlen, Gedanken und Wünschen.

Zu Zeiten des Leonardo da Vinci gab es den Begriff Ambivalenz noch nicht, er nannte dieses für ihn wichtige Prinzip Sfumato. Das bedeutet "in Rauch aufgehen". Damit ist die Bereitschaft gemeint, Paradoxien, Verwirrung und Unsicherheiten zu akzeptieren. Die Fähigkeit, Mehrdeutiges zu ertragen, ist ein herausstechendes Merkmal kreativer Menschen. Leonardo hatte eine ausgeprägte Vorliebe für Gegensätze und Paradoxien.

In den Zeichnungen in seinen berühmten Notizbüchern finden sich oft neben hässlichen Gestalten prächtige Blumen und schöne Jünglinge. Leonardo lud manchmal die groteskesten Gestalten der Stadt zum Essen ein, erzählte ihnen Witze, sodass sich ihre Gesichtszüge noch mehr verzerrten. Dann verbrachte er den Rest der Nacht damit, ihre Gesichter zu skizzieren.

Ambivalenzen des modernen Menschen

Eine schwer zu lösende Ambivalenz des modernen Menschen ist jene zwischen Beruf und Familie. Sitzen wir vor dem Computer oder in Meetings, erinnern wir uns an das Versprechen, uns mehr um unsere Kinder und den Partner zu kümmern – das geht nur leider gerade nicht. Spielen wir glücklich zu Hause mit den Kindern, tauchen unweigerlich die vielen dringend zu erledigenden Aufgaben in unserem Kopf auf. Da wir Privat und Familie vereinen wollen, werden wir bei einem ambivalenten Sowohl-als-auch landen.

Wir haben nie gelernt, mit Ambivalenz und Unsicherheit gezielt umzugehen, obwohl das eine der größten Herausforderungen für den Menschen im 21. Jahrhundert ist. Wie groß die Sehnsucht nach einer "Lebensschule" ist, zeigt der nachhaltige Erfolg von Klassikern wie Senecas "Von der Kürze des Lebens" oder "Essais" von Michel de Montaigne und anderer Philosophen.

In der modernen Ratgeberliteratur hat Dale Carnegie mit "Wie man Freunde gewinnt" Millionen von Menschen die Grundlagen kluger Lebensführung in einfacher Sprache zugänglich gemacht. Heute ist "Lebensberatung" eine eigene Industrie. Die Verunsicherung ist aber nicht kleiner geworden, weil die Ambivalenzen des Menschen ständig größer werden.

Gefährlich sowohl als Chefs als auch als Mitarbeiter sind Menschen, die alle Ambivalenzen in ihrem Leben ausblenden. Sie reduzieren das Leben auf einen Punkt. Das können falsch verstandener Status, Gewinn, Macht oder Ruhm sein. Wenn sie sich an diesem Punkt nicht nur selbst festklammern, sondern auch andere dazu zwingen wollen, dann landen sie im Fundamentalismus. Der Fundamentalist kennt keine Ambivalenz, weil er weiß, statt zu denken.

Den Himalaya-Gipfel sehen oder sterben

Wissenschaftler aus den Bereichen Psychologie und Management analysierten Tausende von Bergsteigern im Himalaya-Gebiet. Die Forscher stellten fest, dass aus den Teams, die aus Ländern mit einer stark hierarchischen Kultur stammten, mehr Bergsteiger den Gipfel erreichen konnten, dass aber auch mehr von ihnen unterwegs zu Tode kamen.

Dieser Trend galt nicht für Bergsteiger, die allein unterwegs gewesen waren. Die Forscher gelangten zu der Auffassung, hierarchische Teams würden zwar von einer klaren Kommandokette profitieren, aber unter der Einwegkommunikation leiden, die Probleme verschleierte. Um zu überleben, aber auch um den Gipfel zu bezwingen, bräuchten Teams sowohl die Elemente einer hierarchischen als auch einer individualistischen Struktur.

Führung bedarf einer neuen Qualität: Widersprüche erkennen und trotzdem handlungsfähig bleiben. Der persische Dichter Rumi fasste die Ambivalenz in Poesie:

"Bald bin ich licht, bald bin ich trüb, bald hart, bald weich, dann bös', dann gut. Bin Sonn' und Vogel, Staub und Wind, so Mond als Kerze, so Strom wie Glut, bin arger Geist, bin Engelkind – Alles, alles ist gut."

Der Essay ist der trend EDITION vom Juni 2023 entommen.