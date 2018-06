Österreichs EU-Vorsitz: Zum Gelingen gezwungen

Gastkommentar. Österreichs frühere EU-Präsidentschaften blieben Episoden. Diesmal müssen eigene Akzente kommen - bei Brexit, Budget und EU-Reformen.

ES WAR EIN HEIMSPIEL: Bei der Klausur der Bundesregierung am vergangenen Wochenende in Mauerbach stand das sogenannte Ausländerthema im Mittelpunkt: Kurz und Strache machten wieder einmal Politik für innen, begleitet von schreibenden Hofschranzen. Aber mit der Wiederaufbereitung alter Wahlkampfschlager lässt sich keine ordentliche EU-Ratspräsidentschaft machen.

Am 1. Juli übernimmt Österreich für sechs Monate den Vorsitz in der Union. Der eigentliche Start ist bereits am 6. Juni: An diesem Mittwoch präsentiert die gesamte Bundesregierung ihr Programm in Brüssel und hält dort einen Ministerrat ab. "Ein Europa, das schützt" ist das Motto der Präsidentschaft.

Vier Themen stehen ganz oben auf de Agenda: Brexit, Finanzen , Migration, EU-Reform. Als Österreich 1998 zum ersten Mal den Vorsitz führte, war Sebastian Kurz zwölf Jahre alt. Diese Präsidentschaft und auch jene von 2006 unter Schwarz-Blau I hinterließen keine Spuren. Der Vorsitz 2018 ist für viele Jahre der letzte, vor 2030 kommt Österreich nicht mehr an die Reihe. Im Knäuel der Krisen ist Türkis-Blau zum Gelingen gezwungen. Aktuell macht Italien Kopfzerbrechen, laut Planung sind die größten Brocken der Brexit und das EU-Budget.

Im Herbst kommen die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens in die entscheidende Phase. Bis zum Gipfel im Oktober muss die Scheidungsurkunde fertig sein, um eine rechtzeitige Ratifizierung durch das Europaparlament und das britische Parlament zu schaffen. Chefverhandler der Kontinentaleuropäer ist der Franzose Michel Barnier. Die Beratungen im Allgemeinen Rat der 27 verbleibenden Staaten wird Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) leiten. Er sollte kein Passagier, sondern Barniers Co-Pilot sein. Kluger Input zu den Geldforderungen der EU gegenüber den Briten kann die zähen Gespräche voranbringen. Auch die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien müssen unter österreichischem Vorsitz geklärt werden. Erfolgschancen: gut.

Beim EU-Budget ("Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027") ist Wien gespalten. Als Ratsvorsitzender müsste es substanzielle Fortschritte erzielen, als Mitgliedsland weigert sich Österreich, mehr in den Haushalt einzuzahlen. Während sich die großen Nettozahler Deutschland und Frankreich bereits prinzipiell zur Erhöhung ihrer Beiträge bekennen, bremsen Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Das Kabinett Kurz sollte Sachpolitik über die emotionale Ebene stellen. "Das Motto 'Es gibt kein zusätzliches Geld aus Österreich' wird nicht durchzuhalten sein", sagt IHS-Chef Martin Kocher. Abschluss wird es in dem Halbjahr keinen geben: Beim vorherigen Finanzrahmen dauerte es zwei Jahre bis zur Einigung.

BEKANNTES TERRAIN ist für Kurz das Thema Migration und Sicherung der Außengrenzen. Für mehr Sicherheit und weniger illegale Zuwanderung ist jeder im Klub. So bald es konkret wird, beginnt der Streit, etwa über die verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen ("Relocation"). Kurz lässt sich darauf gar nicht mehr ein, stattdessen möchte er die Grenzschutzagentur Frontex stärken. Sie soll ein neues Mandat für Einsätze außerhalb Europas bekommen. Hier kann dem Vorsitzland etwas gelingen.

Schwierig wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Union. Das liegt auch, aber nicht nur, am Kanzler. Frankreich Präsident Emmanuel Macron hat seine Pläne bereits verkündet, etwa einen gemeinsamen Haushalt und einen europäischen Finanzminister. Deutschland reagierte verhalten: Bevor die EU einen gemeinsamen Haushalt einführt, müsse sie erst einmal ihre Finanzierungsprobleme lösen, hieß es aus Berlin. Bis Ende Juni soll es einen abgestimmten Vorschlag von Macron und Merkel geben.

Möglicherweise sind solche Bemühungen die Zukunft von gestern. In der Union wird jene Fraktion stärker, die eine Renationalisierung wünscht. Das Gespenst der "Orbanisierung" geht um in Europa. Die österreichische Regierung ist ebenfalls gegen die Vertiefung de EU, es wird nur nicht so laut gesagt wie in Ungarn, Polen oder Tschechien. Die Launen der Innenpolitik sind für ein Vorsitzland gefährlich. Trotz seiner ideologischen Neigung muss es ein "ehrlicher Makler" zwischen allen Mitgliedsländern sein. Gelingt das, kann in sechs Monaten einiges weitergehen.

Der Kommentar ist der trend-Ausgabe 22/2018 vom 1. Juni 2018 entnommen.