Das Buch "Der Weg in die Knechtschaft" von Friedrich August von Hayek ist ein Klassiker der politischen Philosophie, der auch heute noch eine bemerkenswerte Aktualität besitzt. In diesem Meisterwerk warnt Hayek, der 1974 den Nobelpreis für die bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie erhielt, vor den Gefahren einer übermäßigen staatlichen Einflussnahme auf den Markt und den Wettbewerb. Angesichts der aktuellen politischen Einflussnahme in Europa im Allgemeinen und Österreich im Speziellen gewinnt das Buch eine noch größere Relevanz.

Aber worum geht es Hayek? Als sein Werk in englischer Sprache 1944 erschien, fand in Großbritannien – er lehrte zu dem Zeitpunkt an der London School of Economics – wie auch in anderen westlichen Ländern die Theorie einer staatlich gelenkten Volkswirtschaft zahlreiche Anhänger. Viele Staaten waren damals mit Kriegsschäden und deren wirtschaftlichen Folgen konfrontiert, weshalb dem Staat zunehmend ökonomische Kompetenzen zugesprochen wurden. Als prominenter Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie war dies für Hayek inakzeptabel: Selbst wenn staatliche Eingriffe in die Wirtschaft mit guter Absicht erfolgten, betrachtete er sie als den Anfang der sozialistischen Planwirtschaft und letztendlich als Weg in die Diktatur.

Hayeks Argumentation basiert auf der Erkenntnis, dass der Markt als Spiegel individueller Freiheit und Selbstbestimmung fungiert. Er betont die Bedeutung des freien Wettbewerbs als Triebkraft für Innovation und wirtschaftlichen Fortschritt. Hayek warnt vor der Versuchung der politischen Akteure, den Markt durch umfassende Regulierung und Planung zu kontrollieren. Er argumentiert, dass solche Eingriffe letztlich zu einer Einschränkung der individuellen Freiheit und zu einem Verlust an Effizienz führen. "Unsere Generation hat eben vergessen, dass das System des Privateigentums die wichtigste Garantie für die Freiheit ist, und zwar nicht nur für diejenigen, die Eigentum besitzen, sondern auch fast ebenso sehr für die, die keines haben".



Die 'Knechtschaft des Marktes' als gesellschaftlich überlegener Ordnungsrahmen.



Hayek bestreitet keineswegs die Zwänge und Ungerechtigkeiten, denen Einzelne in der Marktwirtschaft ausgesetzt sind. Allerdings ist er der Ansicht, dass Ungerechtigkeit leichter ertragen werden kann, wenn sie das Resultat anonymer, marktgesteuerter Kräfte ist – im Gegensatz zu Situationen, in denen andere Menschen wie Vorgesetzte oder staatliche Behörden diese Ungerechtigkeiten verursachen. Polemisch ausgedrückt: Hayek lehnt den Weg in die sozialistische Knechtschaft ab, während er denjenigen in die "Knechtschaft des Marktes" als überlegenen gesellschaftlichen Ordnungsrahmen empfindet.

Die aktuelle politische Situation in Europa zeigt deutliche Anzeichen einer zunehmenden staatlichen Einflussnahme in Markt und Wettbewerb. In vielen europäischen Ländern einschließlich Österreich sind staatliche Regulierungen und Subventionen weit verbreitet. Diese Eingriffe können zu Verzerrungen führen, die den Wettbewerb behindern und die wirtschaftliche Effizienz verringern. Unternehmen, die politisch vernetzt sind oder von staatlichen Maßnahmen profitieren, können ihre Marktstellung missbrauchen und den fairen Wettbewerb verzerren. Hayek würde argumentieren, dass dies zu einem Verlust an Wohlstand und Innovation führt.

Zu besichtigen ist dieser Effekt bei unserem großen Nachbar Deutschland. Ökonomen wie Daniel Stelter oder das Centrum für Europäische Politik (CEP) warnen vor dem Scheitern der politisch angeordneten Energiewende. Sprunghaft gestiegene Energiepreise, hohe Importabhängigkeit bei Energielieferungen und eine nach wie vor hohe CO2-Belastung durch Kohleverstromung sind nur einige der Argumente, die Kritiker anführen. Deutschland und Europa könnten mit den grünen Technologien auch die nächste industrielle Revolution verpassen und Wohlstand dauerhaft verlieren, wenn der nächste Investitions- und Innovationszyklus verpasst wird, so die Forscher des CEP.



Die Gefahr des Kollektivismus: Ist der Staat in der Lage, Wirtschaft und Gesellschaft besser zu planen als der Markt?



Ein besonderer Fokus von Hayeks Argumentation liegt auf der Gefahr des Kollektivismus. Er warnt vor dem Glauben, dass der Staat in der Lage sei, die Wirtschaft und die Gesellschaft besser zu planen als der Markt selbst. Hayek betont die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis und die Komplexität von Marktvorgängen. Er argumentiert, dass die Vielzahl individueller Entscheidungen im Markt ein effektiveres System darstellt als zentralisierte Planung.

In Europa sehen wir jedoch Tendenzen zu einer stärkeren staatlichen Intervention und zu politischer Einflussnahme auf den Markt. Dieser Trend steht im Widerspruch zu Hayeks Argumentation und birgt die Gefahr einer weiteren Einschränkung der individuellen Freiheit und einer Beeinträchtigung des Wohlstands. Auch hier bietet sich ein Beispiel aus Deutschland an: Man setzt auf die Wärmepumpe und will Gas- und Ölheizungen in Neubauten ab 2024 gänzlich verbieten. Dabei ist die deutsche Bundesregierung von der Vorstellung geleitet, dass neue Industrien an die Stelle der alten treten und so ein neues Beschäftigungs- und Wirtschaftswunder auslösen.

Der deutsche Heizungsbauer Viessmann hat allerdings andere Schlüsse aus diesen Entwicklungen abgeleitet und das Unternehmen kurzerhand in die USA verkauft, weil den Eigentümern offenbar der Glaube an die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in diesen Zukunftsmärkten fehlt. Der Grund liegt auf der Hand. Der Markt für Wärmepumpen wird bereits seit Langem vor allem von asiatischen Unternehmen dominiert und stellt einen Massenmarkt dar. Diese Unternehmen freuen sich nun besonders über den erwarteten Aufschwung durch das Verbot von Gas- und Ölheizungen seitens der Bundesregierung, der durch Subventionen unterstützt wird. Es droht somit eine Abwanderung eines Industriezweigs aus Europa, wie wir es gegen Ende der 2000er Jahre auf dem Gebiet der Photovoltaik-Industrie besichtigen konnten.



Hayeks Buch bietet eine dringend benötigte Perspektive auf die aktuellen Entwicklungen in Europa. Seine Analyse der Gefahren staatlicher Einflussnahme auf Markt und Wettbewerb bleibt zeitlos relevant. Seine Warnung vor den Risiken des Kollektivismus und der zentralen Planung sollte nicht überhört werden. Insbesondere in Österreich, wo politische Einflussnahme und Regulierung häufig präsent sind, ist es von großer Bedeutung, die Lektionen aus Hayeks Werk zu berücksichtigen.

Insgesamt ist "Der Weg in die Knechtschaft" von Friedrich August von Hayek ein bahnbrechendes Werk, das auch heute noch eine erstaunliche Relevanz besitzt. Angesichts der aktuellen politischen Einflussnahme in Markt und Wettbewerb in Europa, insbesondere in Österreich, sollten Politiker, Entscheidungsträger und Bürger dieses Buch zur Hand nehmen und Hayeks Einsichten sorgfältig bedenken. Die Warnung vor den Gefahren einer übermäßigen staatlichen Kontrolle bleibt unverändert gültig und erinnert uns daran, dass individuelle Freiheit und freier Wettbewerb die Grundlagen einer prosperierenden Gesellschaft sind.