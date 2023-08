Klimadiktatur vs. Hitzehölle

Die Belastungen durch die Teuerung senken die Bereitschaft der Menschen, Kosten oder Mühen im Kampf gegen den Klimawandel in Kauf zu nehmen. Die trend-Umfrage zum Thema Klimaschutz signalisiert einen "Anstieg der Klimaschutzverweigerer". Politische Kräfte à la FPÖ wirken dabei wie eine ansteckende Krankheit. Sie greifen diese Chance zur gesellschaftlichen Spaltung und Radikalisierung dankbar auf und bringen so andere Parteien dazu, ängstlich und nebulös herumzueiern. Führungsqualität und Glaubwürdigkeit gehen dabei flöten.

Das aber sind die entscheidenden politischen Faktoren, um der mittelfristig größten Bedrohung für die Weltbevölkerung Herr werden zu können. Nur so kann die Transformation – und zwar ohne Panikmache – zu einer gemeinsamen Anstrengung gemacht werden, kann sowohl auf Seiten der Kämpfer gegen die Klimadiktatur als auch bei den Propheten der drohenden Hitzehölle die gegenseitige Wut kalmiert werden. Ein E-Fuels-Gipfel als bislang auffälligste Aktion des ÖVP-Kanzlers wird das nicht leisten.

Ob und wie viel Wachstum bzw. Wohlstand uns eine weitgehend emissionsfreie Zukunft kostet, lässt sich aktuell nicht abschätzen, ist also eine eher sinnlose Debatte, die nur Zeit kostet. Zumal das vorrangig von uns selbst abhängen wird. Derzeit ist Wirtschaftswachstum tatsächlich noch immer eng verbunden mit der Nutzung fossiler Brennstoffe. Das muss aber nicht so bleiben, wenn Österreich schnell Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energie samt dazugehöriger Infrastruktur errichtet.



Ein grundsätzliches Versagen ist damit angesprochen. Die "Nimby"-Fraktion ("Not in my backyard") blockiert in vielen Fällen nach wie vor den Ausbau von Wind-,Wasser-,Sonnenkraft und Stromnetzen – oft genug angeführt von Lokal-und Regionalpolitikern. Aber eine politische Führung, die nicht in der Lage ist, trotz aller Interessenkonflikte (auch innerhalb der Parteien) ausreichend Flächen für Erneuerbare zur Verfügung zu stellen, ist ihren Aufgaben schlicht nicht gewachsen. Interessenausgleich ist notwendig, ersetzt aber keine klaren Vorgaben und Entscheidungen der Politik.

Wegducken vor Populisten und Klimaschwurblern gilt nicht. Dass konsequenter Klimaschutz nicht ganz ohne Kompromisse möglich ist, sollte mit selbstbewusster Argumentation einer Mehrheit der Bevölkerung verständlich zu machen sein. Österreich hinkt den selbst gesteckten Klimazielen ohnehin weit hinterher.



Die Menschen mitzunehmen, wie gerne formuliert wird, ist etwas anderes, als zu sagen: Wenn sie nicht wollen, dann lassen wir es halt bleiben. Auch der viel bemühte Begriff der Technologieoffenheit macht nur Sinn, wenn damit neue, energieeffizientere Technologien gemeint sind – und nicht der Versuch, den Verbrennungsmotor für Pkw, der auch mit E-Fuels physikalisch fragwürdig ist, über die Zeit zu retten.

Richtig ist: Verzicht zu predigen, ist weder sinnvoll noch notwendig, auch wenn der Energieverbrauch pro Kopf in Summe laut Weltklimarat sinken muss. Änderungen in den Lebensstilen zu mehr Nachhaltigkeit lassen sich, klug gemacht, auch ohne Volksaufstand erreichen. Innerhalb weniger Jahre ist absolut akzeptiert, dass in Lokalen nicht mehr geraucht werden darf (auch gegen den Widerstand der FPÖ). Und Autobahnraser sind nur noch bei einer Minderheit chic.



Zu reden wird auch über Ideen für eine gerechtere Verteilung der Lasten sein. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, das rund 80 Millionen Menschen umfasst, ist für 16,9 Prozent der globalen Pro-Kopf-Emissionen verantwortlich, wie der Climate Inequality Report 2023 vorrechnet. Eine Person aus dieser Gruppe verursacht im Schnitt 72-mal so viel wie jemand aus der unteren Einkommenshälfte der Menschheit. Wobei das oberste Promille noch einmal weit, weit darüberliegt. Und während sich der Fußabdruck der Mittelschicht in den Industrieländern sogar verringert hat, steigt der Ressourcenverbrauch der Superreichen weiterhin steil an.

Stimmen, diesen zu limitieren, werden aus der Wissenschaft zunehmend laut. Allerdings sind dahingehende Überlegungen ganz schwierig zu administrieren: etwa ein Klimakonto, das ab einer festgelegten Grenze auch Private – wie die Industrie – zwingt, CO2-Zertifikate zu erwerben. Dennoch könnten sich Maßnahmen, die mit dem Energiekonsum auch den Preis progressiv mitsteigen lassen, als sinnvoll erweisen. Ein Vier-Stunden-Flug mit dem Privatjet entspricht den Jahresemissionen eines EU-Bürgers.

Mit bloßer Beruhigung der Neidgesellschaft hat das wenig zu tun. Beschränkten sich die Allerreichsten auf den doppelten Verbrauch der obersten zehn Prozent, würden die globalen CO2-Emissionen um rund acht Prozent geringer ausfallen.

