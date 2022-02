Wir leben in einer Sattelzeit, in der das digitale Zeitalter das industrielle ablöst. Für Österreich heißt das: weg von Bequemlichkeit und Beharrung, hin zu Gestaltung mit entsprechender Mittelallokation.

Die Zeit ist aus den Fugen", die Welt in Unordnung - verursacht von tiefgreifenden und rasanten Veränderungen. Schwere Krisen haben das 21. Jahrhundert bisher erschüttert. Den Beginn machten 9/11 und die Kriege in Afghanistan und Irak, dann folgten Syrien und der Konflikt im Libanon. Der Lehman-Moment 2008 rief eine schwere globale Finanzkrise hervor, gefolgt von der Eurokrise und Jahren der Austerität, die zur Vernachlässigung der Infrastrukturausgaben und Innovationen führten. Dazu kommt noch die Flüchtlingskrise. Insgesamt sind wir mit geoökonomischen und geopolitischen Gewichts- und Bedeutungsverschiebungen und zahlreichen Gefahren- und Brandherden konfrontiert. Und die 20er-Jahre haben mit der Covid-Pandemie begonnen, deren längerfristige Folgen noch gar nicht absehbar sind. Kein goldener Anfang!

Wir leben in einer Sattel- beziehungsweise Umbruchszeit, in der das digitale Zeitalter das industrielle überlagert und ablöst. Der physischen Selbstverstärkung des Menschen durch Maschinen, Fahrund Flugzeuge sowie der Ausweitung der Kommunikationsmöglichkeiten folgt nun die kognitive Verbesserung mit Big Data, Algorithmen, selbstlernender künstlicher Intelligenz, Computerisierung, Blockchain und Robotisierung etc.



Für globale und gesellschaftliche Herausforderungen braucht es Solidarität, Zusammenhalt und Kooperation.



Gleichzeitig sind der Schutz der Umwelt und die Eindämmung der Erderwärmung zu globalen Herausforderungen geworden, die unter anderem die Defossilisierung, das heißt, die Verringerung der Treibhausgase durch wirksame und rasch umsetzbare Lösungen, verlangen. Dies erfordern auch die demografischen Veränderungen, einerseits gekennzeichnet durch junge, rasch wachsende Gesellschaften in Asien und Afrika und andererseits alternde und schrumpfende Bevölkerungen, etwa in Japan, Russland, China oder Europa und deutlich auch in Österreich. Gegenwärtig hält auch immer noch die Covidpandemie die Welt als Geisel. Sie hat zahlreiche Schwächen bloßgelegt, vielfach noch verstärkt.

Zudem kommen Beschleunigungen wie bei der Digitalisierung. Mit der Coronakrise sind liebgewonnene alte Normalitäten verlorengegangen, aber noch keine neuen gefunden worden. Dies hat beträchtliche Schäden verschiedenster Art verursacht und Ängste hervorgerufen. Die Verwerfungen bewirken ein Zeitalter der Irrungen, Verwirrungen und Spaltungen. Profitiert haben davon die Autokratien beziehungsweise illiberale Strömungen, während freiheitliche Gesellschaften von einer Schwächung der Demokratie bedroht sind. Doch sowohl für globale als auch für gesellschaftliche Herausforderungen braucht es zuallererst Solidarität, Zusammenhalt und Kooperation. Und dies umso mehr, als die gegenwärtige Pandemie möglicherweise nicht die letzte ist, sondern aufgrund der starken Beeinträchtigung der Naturräume ein Jahrhundert der Pandemien, ein Zeitalter des Virozäns droht. Doch die Welt ist politisch zunehmend gefährlich gespalten. China und Amerika kämpfen um Dominanz.

Die alte und die neue Weltordnung

Die USA, nicht erst seit Donald Trump tief gespalten, versuchen, ihre hegemoniale Weltordnung zu verteidigen, während China diese Ordnung durch eine eigene ersetzen will. Einer der Austragungsorte des Konflikts ist die Cyberwelt mit künstlicher allgemeiner Intelligenz, Warbots oder Killerdrohnen. Russland wiederum kämpft trotz schwacher wirtschaftlicher Muskeln weniger um die eigene Sicherheit als vielmehr um eine neue Weltmachtrolle. Und Europa ist schwach, sidelined wie gerade jetzt in der Ukrainekrise. "Ohne Russland keine Stabilität in Europa" (Egon Bahr). Aber wie mit Russland? Hinzu kommen zahlreiche Gefahrenregionen, viele davon wie ein Feuerring rund um Europa. Flüchtlingswellen und Migrationsdruck sind die Folgen. Europa aber ist schlecht aufgestellt. Es ist schwach und gespalten, kann seine eigene Sicherheit nicht gewährleisten, obwohl es für seine Verteidigung zusammen etwa so viel ausgibt wie China (allerdings deutlich weniger als die USA), und versinkt wieder in nationalistischer Kleinstaaterei. Paul-Henri Spaak hat dies vorausgesehen, als er meinte: "In Europa gibt es nur zwei Typen von Staaten: kleine Staaten und kleine Staaten, die noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind." Großbritannien lieferte mit dem Brexit den Beweis hierfür. Fazit: Das europäische Projekt erfordert mehr Gemeinsamkeit bei weniger Überregulierung, wenn Europa auf der Weltbühne Mitspieler sein soll und nicht bloß Zuschauer oder gar Spielball. Mark Twain sagte einst: "Either we hang together or we will hang separately."



In Österreich muss ein Modernisierungsschub erfolgen.



Dies gilt im Besonderen auch für unser kleines Land Österreich mit seiner Abhängigkeit von Rohstoff- und Energieimporten, vor allem von Erdöl und Erdgas, von Kohle-und Atomstrom, verbunden mit der Folge, dass die Strompreise sozial unverträglich und wettbewerbsbenachteiligend explodiert sind und zunehmend die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Insgesamt erleben wir eine Energiekrise, ohne dass es gleichzeitig eine Energiewende in Richtung Klimaneutralität gibt.

Die Folge ist, dass wir beim Klimaschutz mit Platz 36 - hinter Mexiko und China - ein "Low Performer", also ein Klimasünder sind. So stoßen wir im Vergleich zur Schweiz nahezu das Doppelte an Kohlenstoffdioxid aus. Ähnlich schlecht steht es beim Güterverkehr, speziell beim Lkw-Transit. Letzterer ist hierzulande weit höher als in der Schweiz oder Frankreich, gleichzeitig ist der Schienenverkehr deutlich geringer als ebendort. Rückständigkeit herrscht auch beim Ausbau des Breitbandnetzwerks und der Stärkung des Internets durch 5G sowie bei der Forschung und Anwendung von künstlicher Intelligenz, der Umsetzung von Industrie 5.0 und insgesamt bei Digitalisierung. Im Sekundarschulbereich wurde erst ein kleiner erster Schritt zur digitalen Bildung gesetzt, denn immer noch sind wir Nachzügler, vor allem auch bei frühkindlicher beziehungsweise vorschulischer Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen. Dies ist auch eine der Ursachen für die hohe Anzahl teilzeitbeschäftigter Frauen. Eine andere ist, dass Vollzeit wegen der hohen Steuerprogression und des Wegfalls von Begünstigungen nur wenig attraktiv ist, was sich dann aber mit geringer Pensionshöhe rächt. Die Personalnot eines ohnehin schrumpfenden Arbeitsmarktes wird so nur noch größer.

Der Standort verliert

In den vergangenen Jahren haben wir zwar karussellartig eine unglaubliche Anzahl von Bundeskanzlern und Regierungsmitgliedern erlebt, gleichzeitig aber an Standortattraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsdynamik eingebüßt. Dies hat mehrfache Ursachen: das rückständige Bildungswesen, die Unterfinanzierung der Universitäten sowie die geringen Mittel und die fehlende Wertschätzung für Wissenschaft und Forschung. Zur verschlechterten Wettbewerbsfähigkeit tragen zudem die hohe Steuerbelastung mit kalter Progression, die wegen der Lohnnebenkosten zu hohen Arbeitskosten bei gleichzeitig zu geringen Nettolöhnen führt, sowie der Regulierungswahn, der Vorschriftendschungel beziehungsweise die derzeit massiv zunehmende Überbürokratisierung hemmend und strangulierend bei.



Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung und einen Schulterschluss aller konstruktiven Kräfte.



Beseitigung der kalten Progression, Senkung der Lohnnebenkosten, Förderung der Risikokapitalmärkte und Beseitigung der Bestrafung der Sparer durch die "Sparbüchlsteuer" wären somit die Aufgabe einer "echten" Steuerreform. Was derzeit geboten wird, ist weder eine Reform noch sozial, ökologisch oder wachstumsfördernd. Doch trotz Höchststeuerbelastung und 70 Milliarden Euro Ersparnissen an Zinsausgaben in den letzten Jahren gibt es keine Spielräume für die überfälligen Zukunftsinvestitionen, weil alle Mittel in Konsumausgaben und intransparente Gießkannenförderungen fließen. Gleichzeitig sind die Schulden des Bundes von 141 Milliarden 2000 auf 281 Milliarden 2019 und 335 Milliarden Euro Ende 2021 gestiegen. Tendenz weiter kräftig steigend: für 2022 sind weitere zehn Milliarden Euro vorgesehen. Solide Staatsfinanzen sehen anders aus, und die Maastrichtziele haben wir ohnehin nie erreicht!

Problematisch ist auch der deutliche Inflationsanstieg, selbst wenn sich dieser wieder abflachen sollte, doch die Preise für den Lebensunterhalt -Strom, Heizung, Treibstoffe und Lebensmittel - werden weiter steigen. Diese administrativ erzeugte "Greenflation" kann keine Notenbank mit Geld- und Zinspolitik wirksam bekämpfen.

Soll Österreich nicht weiter an Boden verlieren oder "absandeln", muss ein Modernisierungsschub erfolgen. Dieser setzt aber eine Einstellungsänderung voraus: weg von Bequemlichkeit, Beharrung und Verhinderung hin zu zukunftsorientierter Gestaltung mit entsprechender Mittelallokation. Vor allem aber brauchen wir auch wieder eine stabile, handlungsfähige und handlungsbereite Regierung und einen Schulterschluss aller konstruktiven gesellschaftlichen Kräfte.

Mit weltfremdem Ankündigungspopulismus, hasserfüllter Spaltung oder selbstbedienender Freunderlwirtschaft ist dies nicht zu erreichen. Es braucht Orientierung und Perspektiven, Schulterschluss und Handlungsmut, um zu neuen Ufern, einer neuen Normalität in Sicherheit und Wohlstand zu gelangen.

Der Essay ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 28. Jänner 2022 entnommen.