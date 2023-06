KI für mehr Chancengleichheit in der Bildung

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den vergangenen Jahren eindrucksvolle Fortschritte gemacht und wird in vielen Bereichen bereits erfolgreich eingesetzt. Seit der Einführung des generativen KI-Systems ChatGPT wurde nun auch die breite Öffentlichkeit auf deren Möglichkeiten und Potenziale aufmerksam. Ein spannender Diskurs über die transformative Rolle von KI in der Bildung ist in vollem Gang.

KI gibt uns noch eine Reihe an Hausaufgaben auf, bietet aber schon jetzt enorme Chancen, um die Art, wie Kinder lernen, zu revolutionieren. Bei aller angebrachter Vorsicht darf dieses Potenzial nicht außer Acht gelassen werden. Denn eines ist unbestritten: Die Fähigkeit, sich an eine sich permanent wandelnde Technologielandschaft anpassen zu können, wird immer wichtiger. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern gehört Österreich aber zu den weniger technologieaffinen Ländern. Dies zeigt auch der aktuelle GoStudent-Bericht zur Zukunft der Bildung, bei der 12.000 Erziehungsberichtigte und Kinder befragt wurden. Dabei gaben nur 51 Prozent der österreichischen Kinder an, sich im Umgang mit neuen Technologien sicher zu fühlen, obwohl sie im digitalen Zeitalter aufwachsen. In Spanien und Großbritannien stimmten dagegen 76 bzw. 74 Prozent dieser Aussage zu.



Bildung muss weiterentwickelt werden, um Kinder und Jugendliche auf eine erfolgreiche Zukunft vorzubereiten. Neue KI-basierte Technologien können maßgeschneiderte, hochwertige Bildungsangebote inklusiver machen. Gute Lehrer:innen und Tutor:innen können Kinder beflügeln und fördern. KI kann sie dabei auf zwei Arten unterstützen: Einerseits kann sie den Lehrenden organisatorische Arbeit abnehmen, wodurch mehr Zeit für die Schüler und Schülerinnen bleibt; andererseits fungieren individuell angepasste, KI-basierte Lerntools als Ergänzung zum menschlichen Unterricht.

Die englische Lern- und Nachhilfeplattform und GoStudent-Tochter Seneca setzt beispielsweise bereits seit eineinhalb Jahren eine KI-Lösung zur Benotung ein. Diese ist in der Lage, die Antworten der Schüler und Schülerinnen auf offene Fragen zuverlässig zu erfassen und zu bewerten. Entwickelt wurde das Tool mithilfe der Lehrenden, die die Qualität der Benotung in zahlreichen Feedbackschleifen evaluiert haben. Eine weitere KI-Lösung, die bereits im Einsatz ist, unterstützt die Tutoren und Tutorinnen bei der Erstellung ihrer Lehrpläne. Die bisherigen Erfahrungen zeigen dadurch eine Zeitersparnis von durchschnittlich 15 Minuten pro Unterrichtseinheit -Zeit, die nun nicht mehr in organisatorische Aufgaben, sondern direkt in das persönliche Lehren und Lernen mit den Schülern und Schülerinnen investiert werden kann.



Individuelle Nachhilfe bietet Raum, auf die unterschiedlichen Lerntypen und Talente der Schüler und Schülerinnen einzugehen. KI kann diesen Vorteil zusätzlich unterstützen, um zielgerichtet den Unterricht entlang der individuellen Lernbedürfnisse der Kinder zu gestalten, wofür im Regelunterricht oft kein Platz ist. Die neue "PIRLS"-Studie, bei der Kinder der vierten Klasse Volksschule aus 57 Ländern auf ihr Leseverständnis getestet wurden, zeigt beispielsweise, dass jedes fünfte Kind in Österreich Probleme beim Lesen hat. Neben Ungarn und Bulgarien gibt es hierzulande den stärksten Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern und der Leseleistung. Niederschwellige, kostengünstige KI-Lösungen können hier einen bedeutenden Beitrag leisten, um Bildung inklusiver zu machen.

Zusammenfassend können wir jetzt schon sagen: KI ist mehr als nur eine technologische Innovation. Richtig und mit viel Verantwortungsgefühl eingesetzt, kann sie Türen für sozialen Wandel und Bildungsgerechtigkeit öffnen. Setzen wir uns dafür ein, dass KI ein wertvolles Instrument für die Gestaltung der Zukunft der Bildung wird!

Der Gastkommentar von Felix Ohswald ist der trend. EDITION vom 9.6.2023 entnommen.