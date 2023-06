ESG im Unternehmen: Nachhaltigkeit, eine Teamaufgabe

In zwei von fünf Industrieunternehmen ist die Verantwortung für Nachhaltigkeit ganz oben auf CEO-Ebene angesiedelt, und zwar ausschließlich dort. Das ist gut und auch geboten, besagt eine aktuelle Studie der Managementberatung Horváth, es ist aber auch sinnvoll, weitere Managementverantwortliche mit einzubeziehen, da die Herausforderungen nur im Team und unternehmensweit lösbar sind.

Interessant ist die Tatsache, dass Länder wie Frankreich oder Kanada bereits weiter entwickelt sind. Während hierzulande CFOs lediglich zu 22 Prozent bzw. der ganze Vorstand nur zu 27 Prozent in die Verantwortung einbezogen werden, wenn es um Nachhaltigkeitsstrategien geht, sind die CFOs in französischen Unternehmen bis zu 60 Prozent mitverantwortlich, in Kanada die CSOs zu 33 Prozent.

Verankerung im ganzen Unternehmen

Was „von oben“ vorgegeben wird, landet operativ ohnedies in Nachhaltigkeitsteams, die abteilungsübergreifend arbeiten – und das auf allen Ebenen. Eine eigene Abteilung für Nachhaltigkeit haben nur ganz wenig Unternehmen etabliert (3%). Warum, ist klar: Das Thema Environment, Social and Governance (ESG) muss in der ganzen Firma verankert werden. Einzelmaßnahmen – im stillen Kämmerchen ausgeheckt – sind selten erfolgversprechend.

Inzwischen arbeiten auch in nahezu allen größeren Unternehmen Fachleute, die besondere Kompetenzen aufgebaut haben, etwa ESG-Spezialisten in den Finanz-Abteilungen. In jedem sechsten Unternehmen fehlen allerdings definierte Instanzen für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Dort muss dann für jedes Projekt ein neues Team gebildet werden. Dabei gehen Know-how und Effizienz verloren.

Incentivierung für das ganze Team

Um der Belegschaft Anreize für die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen zu geben, haben die meisten Firmen (92%) Incentives entwickelt, doch zumeist nur für die Führungsebene. 27 Prozent belohnen Nachhaltigkeitserfolge im Vorstand mit Prämien, doch nur acht Prozent haben eine Bonus-Komponente bei Mitarbeitern eingeführt. Dabei signalisieren gerade Teamprämien die Ernsthaftigkeit des Themas, den ökonomischen Benefit und den persönlichen Nutzen für jeden einzelnen.

Fazit: Nachhaltigkeit ist ein Thema für die ganze Organisation, auch wenn sie zur Chefsache erklärt wird. Jeder einzelne kann einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten, wenn entsprechende Anreize geboten werden. Nachhaltigkeitskriterien sollten daher nicht als lästige Pflicht für deklarierte ESG-Spezialisten angesehen werden, sondern als Chance, Unternehmens- und Mitarbeiterkultur abteilungsübergreifend in eine ökologische Zukunft weiterzuentwickeln.

Für die Horváth-Studie „Sustainable responsable: Wer managed Nachhaltigkeit?“ wurden 180 Führungskräfte aus sechs Kernmärkten befragt, mit Fokus auf Europa. Der Autor Stefan Tobias ist Partner bei der Managementberatung Horváth. stobias@horvath-partners.com

