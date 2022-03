Digitale Transformation: Warum der Wandel so wuchtig ist

Die digitale Transformation hat in den vergangenen zwei Jahren weiter an Fahrt aufgenommen, da sich die Rahmenbedingungen mit Corona immens verändert haben. Waren viele System-Neueinführungen bisher eher technisch motiviert, also auf Conversion mit Optimierung aus, geht es jetzt ums Ganze.