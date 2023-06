Automarkt: Warum E-Mobilität an Beliebtheit gewinnt

E-Fahrzeughalter würden sich beim nächsten Autokauf wieder für ein Elektro-Auto entscheiden. Auch wenn die Nachfrage insgesamt noch immer gering ist, steigt die Bereitschaft zum Umstieg auch bei den übrigen Autofahrern. In den sieben größten europäischen Märkten Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Niederlande, Österreich und Schweiz würden sich im Schnitt 17 Prozent der Kunden für ein reines Elektrofahrzeug entscheiden, wenn sie jetzt ein Auto kaufen wollten.

Das zeihgt der Customers & Markets Survey der Managementberatung Horváth, für den im Frühjahr 2023 rund 700 Personen in sieben europäischen Märkten befragt wurden.

Dabei ist die Nachfrage nach E-Autos kaum abhängig vom Alter der Interessenten. Jeder vierte Autokäufer im Alter von 35 bis 54 Jahren hält es für wahrscheinlich, ein vollelektrisches Auto zu erwerben. Als wichtigste Motive für den Umstieg aufs E-Auto gelten Nachhaltigkeit (32 Prozent), aktuelle und künftige Richtlinien der Politik (20 Prozent) sowie zu hohe Benzinpreise (16 Prozent). Das geht aus einer Untersuchung der Managementberatung Horváth hervor, für die rund 700 Personen in den genannten europäischen Märkten befragt wurden.

Die große Überraschung am Rande: Wenn es um den nächsten Autokauf geht, würde jeder dritte Deutsche (35 Prozent) sogar eine chinesische Marke wählen – natürlich unter der Voraussetzung, dass das Fahrzeug günstiger kommt. Vor allem jüngere Personen sind gegenüber chinesischen Autos offen (86 Prozent). Dem Label "Made in China" vertrauen 47 Prozent, ebensoviele Befragte denken über den Kauf eines chinesischen Modells nach, ohne eine konkrete Marke zu kennen. Damit wird der Einstieg der chinesischen OEMs in Europa für die europäische Automobilindustrie zur echten Konkurrenz.

Das Auto bleibt ein Mobilitätsfaktor

Die Bereitschaft, auf das eigene Auto zu verzichten, ist in allen Ländern niedrig und liegt zwischen fünf und 15 Prozent. Lediglich in Italien ist die Verzichtswilligkeit höher (27 Prozent). Den Verbrennungsmotor halten 40 Prozent der Deutschen für den nachhaltigsten Antrieb, nur sieben Prozent denken dies vom Elektromotor. Die Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität sitzen immer noch tief. Gegen den Kauf sprechen zu hohe Preise, fehlende Ladeinfrastruktur und geringe Reichweite. Tatsächlich ist die Produktion eines Elektroautos energieintensiv, aber in der Gesamtbilanz ab ca. 40.000 bis 60.000 gefahrenen Kilometer CO2-ärmer und damit nachhaltiger als ein vergleichbarer Verbrennungsmotor.

Einen Übergang zu mehr Nachhaltigkeit sehen die Befragten im Hybridantrieb, insbesondere mit Steckerfunktion (Plug-in). 28 Prozent der Befragten, die bereits Erfahrung mit Hybrid-Fahrzeugen haben, würden ein rein elektrisches Fahrzeug kaufen. Die Wahrscheinlichkeit zum Kauf eines vollelektrischen Autos ist bei Hybrid-Fahrern sechsmal höher als bei Diesel- und Benzinfahrern. Die weitere Wachstumskurve ist damit vorprogrammiert.

Fazit: Die Ergebnisse der Horváth-Studie zeigen das enorme Marktpotenzial von Elektroautos in Europa. 92 Prozent E-Fahrerinnen und Fahrer würden sich wieder für ein elektrisches Fahrzeug entscheiden – aber nur jeder vierte Benzin- oder Dieselfahrer würde zu einem E-Auto greifen. Das zeigt, dass die Industrie noch viel zu tun hat, um das E-Potenzial zu heben, und dass Politik und Medien faktenbasiert informieren müssen, um die anhaltenden und weitverbreiteten Bedenken abzubauen. Von einem Dammbruch in Richtung E-Mobilität sind wir so noch weit entfernt.

DER AUTOR

Christoph Kopp Assoiciate Partner und Mitglied des Führungsteams der Managementberatung Horváth in Österreich und spezialisiert auf die Fertigungsindustrie.