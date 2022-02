Arbeitskräftemangel: ohne Zuwanderung nicht zu lösen

Im zweiten Quartal 2020 beherrschte die höchste Arbeitslosenquote der zweiten Republik die Schlagzeilen: Weit über eine halbe Million Menschen ohne Beschäftigung waren beim AMS gemeldet. Nur eineinhalb Jahre später dominiert der Arbeitskräftemangel bedrohlichen Ausmaßes beinahe jede wirtschaftspolitische Debatte. Bäcker, die ihre Lieferungen reduzieren, Wirte, die einen zweiten Ruhetag eingeführt haben, Produktionsbetriebe, die ihre Aufträge nicht rechtzeitig erfüllen können.

Wieso die Pandemie dermaßen als Brandbeschleuniger für eine sich schon zuvor abzeichnende Entwicklung gewirkt hat, ist nicht einfach zu verstehen. Einer der Gründe in Österreich ist, dass viele ausländische Kräfte nach den Shutdowns nicht mehr aus ihrer Heimat zurückgekehrt sind. Oder sie wechselten etwa vom Tourismus in andere Branchen. In den USA, die von einer beispiellosen Kündigungswelle überrollt werden ("The Big Quit"), nutzten offenbar viele die Pandemie, um über den Sinn ihres beruflichen Daseins nachzudenken. Was - und das ist die gute Seite - in höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen münden könnte.

Die detaillierte Erklärung ist auch gar nicht so relevant. Denn die Verwerfungen durch Corona, die dadurch verstärkt werden, dass nach der Akutphase der Pandemie die gesamte Wirtschaft gleichzeitig zur Aufholjagd ansetzt, werden sich wieder einpendeln. Was bleibt, ist das grundsätzliche Problem: dass sich nämlich der viel beschworene Fachkräftemangel längst hin zu einem generellen Arbeitskräftemangel auswächst. Es fehlen nicht nur IT-Spezialisten, "es fehlen Leute an allen Ecken und Enden" (WKO-Präsident Harald Mahrer). In der Pflege, der Gastronomie, am Bau, im Transportgewerbe. Wir sind erstmals seit 70 Jahren in der Situation eines sinkenden Arbeitskräfteangebots.

Der demografische Hebel

Hauptursache ist die "enorme Wirkmächtigkeit der Demografie", wie sich der Ökonom Lars Feld, künftiger Chef des IHS, ausdrückt. In den kommenden Jahren verlassen wesentlich mehr Menschen den Arbeitsmarkt Richtung Pension, als Junge nachrücken. Die Digitalisierung vieler Bereiche wird einiges abfedern. Sie wird die Schieflage aber nicht gänzlich kompensieren können. In Dienstleistungssektoren wirkt Digitalisierung kaum.

Die Wirtschaftsforschung ist sich weitgehend einig, dass fehlendes Personal in den Industriestaaten schon bald die größte Wachstumsbremse werden könnte. Den Bedarf an Arbeitskräften naheliegend zu decken, wird ebenfalls immer schwieriger: Selbst in osteuropäischen Ländern bekommen viele Betriebe schön langsam ein ähnliches Problem wie bei uns.

Auf eine - politisch wie kaum eine andere umstrittene - Materie muss die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten zwingend ein neues Licht werfen. Denn ohne Zuwanderung und Arbeitsmigration wird sich dieses Dilemma keinesfalls lösen lassen. Vor allem die ÖVP wird nicht umhinkommen, ihre Positionen zu justieren, auch wenn ihr das schwerfällt. Das Heldenepos der geschlossenen Balkanroute wird sich in absehbarer Zeit für gelungenes Politmarketing nicht mehr wirklich eignen.

Der demografische Hebel

Wie heikel das politische Terrain ist, offenbart die Tatsache, dass Überlegungen der Wirtschaftskammer, schon mal das Arbeitskräftepotenzial in asiatischen und südamerikanischen Ländern auszuloten, von deren Präsident dahingehend kommentiert wird, dass man vor allem Gesellschaften "mit mehrheitlich christlichem Hintergrund" im Fokus habe. Da soll politischen Auseinandersetzungen schon vorsorglich Wind aus den Segeln genommen werden. Wobei an der Zweckmäßigkeit, schon jetzt proaktiv Maßnahmen zu setzen, kein Zweifel besteht. Am besten wären national getragene Programme, die eine Ausbildung in Zielgebieten vor Ort einschließen und Qualifikationen sicherstellen, die hierzulande gesucht werden.

Bislang hat es die österreichische Politik nicht einmal geschafft, ein paar Griechen bzw. Menschen aus anderen Regionen Südeuropas dafür zu begeistern, bei uns im Winter auf Skihütten auszuhelfen.

Neben der notwendigen Zuwanderung werden sich auch ein paar andere unbequeme Wahrheiten nicht ewig verdrängen lassen. Das Regelpensionsalter muss nach oben angepasst, vorzeitige Pensionsantritte müssen gesenkt werden. Für in Österreich registrierte Arbeitslose braucht es effizientere Anreize, ihre Mobilität zu erhöhen, neue Berufswege einzuschlagen und, wenn möglich, Qualifikationen für Mangelberufe zu erwerben.

Dass sich Politiker um solche Reformen nicht gerade reißen, leuchtet ein. Um einiges unangenehmer wäre aber die Bankrotterklärung, wenn der Wirtschaftsstandort zurückfällt, nur weil die Unternehmen zu wenige Leute haben.

Der Artikel ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 28. Jänner 2022 entnommen.