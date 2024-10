Wege zu Stabilität und Wachstum im Portfolio

Ganz im Gegenteil. Die Vergangenheit zeigt deutlich, dass sich Anleihen im Umfeld sinkender Zinsen besser entwickeln als Geldmaktveranlagungen oder reine Sparprodukte. In einem gemischten Anleihen-Portfolio kann man aktuell – natürlich abhängig vom Risikoappetit – Renditen von etwa 3,5 Prozent erreichen. Neben diesem „Carry“, also dem laufenden Zinsgang, können Anleger:innen im Umfeld sinkender Renditen auch mit Kursgewinnen rechnen. Halten Anleger:innen beispielsweise Anleihen mit 5-jähriger Laufzeit, so kann dieser Kursgewinn sogar über 2 Prozent betragen, wenn die Renditen nur um 0,5 Prozentpunkte zurückgehen.