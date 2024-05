Kommen S’, schauen S’ und bleiben S’ in Wien!

Auch die ABA trägt dazu bei, dass internationale Projekte hierzulande starten können. Innerhalb der ABA fungiert dabei Work in Austria als Bindeglied zwischen österreichischen Betrieben und qualifizierten Fachkräften aus aller Welt und organisiert unter anderem Hack­athons, um die Talente zu erreichen. Derzeit bewirbt die ABA den Arbeitsstandort Österreich sowohl in den EU-Ländern Bulgarien, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien als auch in den Drittstaaten Albanien, Kosovo und Nordmazedonien. Ab heuer stehen auch Brasilien, Philippinen und Indonesien im Fokus.

Die ABA geht dabei Kooperationen mit Universitäten und Ausbildungseinrichtungen aus diesen Märkten ein. Margit Kreuzhuber, Leiterin von Work in Austria, nennt Beispiele: „So wurden mit den Standortagenturen in Salzburg und Vorarlberg Roadshows durchgeführt, bei der herausragende Studierende nach Österreich gebracht wurden, die österreichische Unternehmen in den jeweiligen Zielregionen kennenlernen konnten.“ Aber auch digitale Kampagnen sollen internationale Fachkräfte auf die Karrierechancen in Österreich aufmerksam machen, so Kreuzhuber:. „Die ABA fokussiert bei den Maßnahmen auf die Berufsgruppen IT, Elektronik, Elektrotechnik, Mechatronik und Life Sciences.“

Um Gründende von Startups und internationale Fachkräfte auf den Wirtschaftsstandort Wien aufmerksam zu machen, eigne sich das dezentrale, von der Wirtschaftsagentur Wien initiierte Startup-Festival ViennaUP sehr gut, meint Kreuzhuber. Die ABA ist mit einem Stand bei der ViennaUP 2024, konkret beim Connect Day am 4. Juni, vertreten. „Dort werden internationale Startups, die nach Österreich expandieren wollen, sowie bereits hier tätige Unternehmen, über die kostenlosen Unterstützungsangebote von Work in Austria informiert.“