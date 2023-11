Gernot Wagner :

Bisher war es so: Die schmutzige Industrie ist nach Asien ausgewandert. Jetzt wandert die saubere Industrie nach Amerika aus. Um dem in Europa Einhalt zu gebieten, muss die EU wohl auch mehr Geld in die Hand nehmen. Denn es ist ein Wettlauf von dem am Ende alle profitieren, wie ein Kollege von mir jüngst in einem Paper mit dem Titel "Clean Growth" analysiert hat. Aus rein makroökonomischer Sicht löst der IRA nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und weltweit Wachstum allein durch die Produktivitätssteigerungen aus. Um es an einem simplen Beispiel zu sagen: Bei der Installation der ersten Solaranlage weiß der Dachdecker noch nicht, wo oben und unten ist. Bei der zehnten weiß er es schon, und bei der tausendsten installiert er fünfmal so viele am Tag. Das Bruttoinlandsprodukt geht durch positive Steueranreize wie den IRA automatisch hinauf, und zwar nicht nur einmalig, sondern permanent. Tatsächlich ist es ein Wettlauf in die richtige Richtung. Schließlich gibt es global jedes Jahr immer noch Billionen an Subventionen für fossile Energieträger.