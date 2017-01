Mit den besten Winzern Österreichs Ski fahren, golfen und festlich dinieren. Zeit für den 6. Winzer Wedelcup in Ski-optimal Kaltenbach-Hochzillertal vom 6. bis 9. April 2017.

Hervorragende Weine, exquisite Küche und sportliche Herausforderungen auf der Skipiste sowie auf dem Golfplatz. Dies alles kommt so nur bei einem Event zusammen: beim Winzer Wedelcup im Hochzillertal, der in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal stattfindet.

Vom 6. bis 9. April 2017 können sportbegeisterte Amateure und Feinschmecker gegen Österreichs angesehenste Winzer bei Skirennen (Parallelslalom und Riesentorlauf) sowie bei einem Golf-Turnier antreten. Die Meldeliste liest sich wie das Who‘s who der österreichischen Wein-Szene. Walter Glatzer (Niederösterreich), Jacqueline Klein, Paul Kerschbaum und Josef Gager (Burgenland) sowie die Gebrüder Polz (Steiermark) haben sich neben vielen weiteren renommierten Winzern angesagt. Im Gepäck haben sie eine Kollektion ausgesuchter und vielfach prämierter Weine. Weiß, rot oder rose – Genießer und Sportbegeisterte können die Weine zum Beispiel im höchsten Weinkeller Österreichs, auf der Fünf-Sterne Wedelhütte, verkosten. Der Winzer Walter Polz sagt:



„Ich kenne nichts Vergleichbares mit solch einem Flair. Der Winzer Weldelcup ist die schönste Verbindung von Kulinarik und Sport in einer unvergleichbaren Natur. Vier herrliche Tage, denen ich seit Wochen schon entgegenfiebere“



Initiator und alljährlicher Veranstalter des Winzer Wedelcups ist die Unternehmerin Martha Schultz, die gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz die Schultz Gruppe leitet.

Der Winzer Wedelcup 2017 setzt sich aus folgenden vier Event-Highlights zusammen:

Donnerstag, 6. April – Genuss-Gala:

Der 6. Winzer Wedelcup beginnt um 19 Uhr mit der Genuss-Gala in der Sportresidenz Zillertal****S. Bei einem Degustationsmenü präsentieren die Winzer ihre Weine. Für das Menü der Genuss-Gala ist in diesem Jahr kein Geringerer verantwortlich als Alexander Fankhauser aus Hochfügen. Der Star- und ORF-Fernsehkoch wird gemeinsam mit Köchen der Sportresidenz Zillertal****S das Degustationsmenü zubereiten. Reservierungen sollten bis zum 5. April 2017 unter info@winzerwedelcup.at eingehen. Der Preis: 83 Euro pro Person.

Freitag, 7. April 2017 – Parallelslalom:

Auf 2.350 Höhenmetern unterhalb der Wedelhütte, der einzigen 5-Sterne-Hütte Tirol, findet der Parallelslalom (Training und Rennen) statt. Rennbeginn ist um 11 Uhr. Die Startgebühr inklusive Brunch mit Weindegustation beträgt 25 Euro pro Person (ohne Skipass).

Samstag, 8. April 2017 – Riesentorlauf:

Der Riesentorlauf (Warm-up, Streckenbesichtigung und Startnummernausgabe) auf der Rennstrecke an der Kristallhütte beginnt um 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt auch hier 25 Euro pro Person inklusive Buffet mit Köstlichkeiten aus Niederösterreich (ohne Skipass).

Der Preis für die Gewinner der Skirennen: Ein Paar Nordica Ski, das als limitierte Sonderedition extra nur für den 6. Winzer Wedelcup aufgelegt wurde.

Sonntag, 9. April 2017 – Golfturnier:

Sportlicher Ausklang des 6. Winzer Wedelcups und der offizielle Start in die Tiroler Golfsaison 2017 ist das Golfturnier auf der Anlage in Zillertal-Uderns. Ab 10 Uhr nehmen die Teams die 18 Löcher in Angriff. Die Siegerehrung ist direkt am Golfplatz in der Genusswerkstatt der Sportresidenz Zillertal****S. Die Anmeldung sollte bis zum 1. April 2017 unter info@golf-zillertal.at erfolgen. Die Startgebühr beträgt zwölf Euro pro Person inklusive Halfway-Verpflegung (ohne Greenfee).



Der Winzer Wedelcup ist seit Jahren ein Highlight in den Tiroler Bergen. Sportbegeisterte Feinschmecker sollten da nicht fehlen!



Event-Packages

Wer beim 6. Winter Wedelcup dabei sein möchte, kann folgende Packages buchen.

1-Tages-Package

Jeder Event (Freitag oder Samstag) kann für 25 Euro pro Person auch einzeln gebucht werden. Der Preis für die Genuss-Gala (Donnerstag) beläuft sich auf 83 Euro.

2-Tage-Package

Das 2-Tage-Package beinhaltet folgende Leistungen: 2 Übernachtungen, 2 Tage Skipass inkl. Winzer Wedelcup-Programm am Freitag und Samstag, Unterkunft in einer Frühstückspension (Zimmer mit Dusche und WC). Der Preis: ab 198 Euro pro Person (Aufpreis Halbpension im ***Hotel/Gasthof bzw. Hotel 56 Euro pro Person im Doppelzimmer; Aufpreis Halbpension im ****Hotel 96 Euro pro Person im Doppelzimmer).

3-Tage-Package

Das 3-Tage-Package beinhaltet folgende Leistungen: 3 Übernachtungen, 2 Tage Skipass inkl. Winzer Wedelcup-Programm am Freitag und Samstag, Unterkunft in einer Frühstückspension (Zimmer mit Dusche und WC). Der Preis: ab 235 Euro pro Person (Aufpreis Halbpension im ***Hotel/Gasthof bzw. Hotel 84 Euro pro Person im Doppelzimmer; Aufpreis Halbpension im ****Hotel 144 Euro pro Person im Doppelzimmer).

Buchungen und weitere Infos zum 6. Winzer Wedelcup unter: www.winzerwedelcup.at

Informationen rund um die Schultz Gruppe finden Sie unter www.schultz.at/newsroom