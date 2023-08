Bei Schäden durch Naturkatastrophen wie Hochwasser, Sturm, Hagel, Feuer oder durch Einbruchdiebstahl ist es gut, eine verlässliche Haushaltsversicherung zu haben. Was eine Haushaltsversicherung bieten sollte und was Sie bei der Auswahl beachten sollten. PLUS: Der Haushaltsversicherungs-Test der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS).

Was leisten Haushaltsversicherungen?

Versicherungen sind grundsätzlich etwas, das man hat, aber hofft, niemals zu benötigen. Wie das Lawinen-Piepserl, das Skitouren-Geher als Lebensversicherung mittragen, den Airbag im Auto, die Schwimmweste im Flugzeug oder das Rettungsboot eines Kreuzfahrt-Schiffs.

Haushaltsversicherungen gehören zu den am weitesten verbreiteten Versicherungen. Und das auch mit gutem Grund. Vor Schaden ist man nämlich nie gefeit. Wer eine Wohnung oder ein Haus mietet, wird daher in der Regel vom Vermieter dazu verpflichtet, eine Haushaltsversicherung abzuschließen. Wer eine Immobilie kauft und mittels Kredit finanziert, wird von der Bank zum Abschluss einer Haushaltsversicherung veranlasst und auch wer das Glück hat, eine Immobilie zu besitzen, will diese nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Denn etwa im Falle einer massiven Naturkatastrophe hilft mitunter auch die beste Vorsorge oder die solideste Bauweise nichts mehr.

Wenn im Falle eines Hochwassers das Wasser steigt und steigt stößt irgendwann auch der beste Hochwasserschutz an seine Grenzen. Ein Murenabgang kann ganze Häuser wegreißen und ein heftiger Sturm ganze Dächer abdecken. Auch bei einem Brand kann das gesamte Hab und Gut in Flammen aufgehen oder durch Rauchgas und Löscharbeiten so beschädigt werden, dass es unbrauchbar wird.

Es muss auch nicht immer gleich der Worst Case eintreten. Aber auch zerbrochenes, wertvolles Porzellan, ein beschädigte Kunstwerke oder Antiquitäten, ein Wasserschaden nach einem Rohrbruch oder eine Verwüstung nach einem Einbruch samt dem Diebstahl von Schmuck oder Bargeld sind äußerst unangenehme Erfahrungen, die man am liebsten nie im Leben machen möchte.

Eine Haushaltsversicherung deckt Schäden an allen beweglichen Gegenständen in den eigenen vier Wänden. Dazu gehören das Mobiliar, der gesamte Hausrat, die Kleidung, Elektrogeräte, aber auch Wertgegenstände. Die Versicherungen umfassen grundsätzlich Brandschäden, Sturmschäden, Schäden durch ausgetretenes Leitungswasser (Wasserrohrbrüche), Schäden oder Verluste durch Einbruchdiebstahl sowie eine Glasbruchversicherung. Fast immer sind Haushaltsversicherungen zudem mit privaten Haftpflichtversicherungen gekoppelt. Diese decken Schäden ab, den Haushaltsmitglieder etwa in Wohnungen Dritter verursachen.

Entscheidungskriterien für Haushaltsversicherungen

Im Falle des Falles ist es ein Segen, eine Haushaltsversicherung abgeschlossen zu haben, die zumindest die mitunter schwer abschätzbaren finanziellen Folgen übernimmt. Damit das auch tatsächlich der Fall ist und ein Schaden auch von der Versicherung gedeckt ist, sollten bei der Wahl des Versicherungspakets verschiedene Parameter berücksichtigt werden. In der Folge die wichtigsten Entscheidungskriterien, die Sie dabei in Betracht ziehen sollten.

Inklusiv- und Zusatzleistungen. Vergleichen Sie genau, welche Leistungen in dem jeweiligen Angebot enthalten sind und welche Leistungen optionale Zusatzleistungen sind. Falls Sie der Meinung sind, einzelne Leistungen, wie etwa eine Glasbruchversicherung, nicht zu benötigen, dann können Sie diese auch streichen und so Ihre Prämie reduzieren.

Vergleichen Sie genau, welche Leistungen in dem jeweiligen Angebot enthalten sind und welche Leistungen optionale Zusatzleistungen sind. Falls Sie der Meinung sind, einzelne Leistungen, wie etwa eine Glasbruchversicherung, nicht zu benötigen, dann können Sie diese auch streichen und so Ihre Prämie reduzieren. Versicherungssumme. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und setzen Sie eine entsprechende Versicherungssumme an, die – im Falle eines Wohnungseigentums – den Wert der Immobilie ebenso beinhaltet wie den des Hausrats. Überlegen Sie dabei, ob Sie den Zeitwert oder den Neuwert versichern lassen möchten. Falls es z.B. nötig werden sollte, den gesamten Hausrat neu anzuschaffen, ist eine Neuwert-Versicherung ein Segen.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst und setzen Sie eine entsprechende Versicherungssumme an, die – im Falle eines Wohnungseigentums – den Wert der Immobilie ebenso beinhaltet wie den des Hausrats. Überlegen Sie dabei, ob Sie den Zeitwert oder den Neuwert versichern lassen möchten. Falls es z.B. nötig werden sollte, den gesamten Hausrat neu anzuschaffen, ist eine Neuwert-Versicherung ein Segen. Wertgegenstände. Für manche Wertgegenstände gibt es spezielle Anforderungen betreffend der Aufbewahrung, zum Beispiel einen Safe oder einen Alarmschutz, über die Sie sich informieren sollten. Sie sollten zudem den Besitz besonderer Wertgegenstände wie Schmuck oder Kunstwerke dokumentieren und sie zusätzlich in den Versicherungsvertrag aufnehmen.

Für manche Wertgegenstände gibt es spezielle Anforderungen betreffend der Aufbewahrung, zum Beispiel einen Safe oder einen Alarmschutz, über die Sie sich informieren sollten. Sie sollten zudem den Besitz besonderer Wertgegenstände wie Schmuck oder Kunstwerke dokumentieren und sie zusätzlich in den Versicherungsvertrag aufnehmen. Unterversicherung. Prüfen Sie Ihren Versicherungsvertrag, die Höhe der Versicherung und die Indexanpassungen regelmäßig. Steigende Immobilienpreise oder auch die Inflation können es erfordern, dass die Versicherungssumme – und damit auch die Prämie erhöht werden müssen, um nicht unterversichert zu sein.

Prüfen Sie Ihren Versicherungsvertrag, die Höhe der Versicherung und die Indexanpassungen regelmäßig. Steigende Immobilienpreise oder auch die Inflation können es erfordern, dass die Versicherungssumme – und damit auch die Prämie erhöht werden müssen, um nicht unterversichert zu sein. Versicherungsvergleich. Konditionen werden von den Versicherungen immer wieder geändert. Es lohnt sich daher, die Angebote regelmäßig zu vergleichen.

Haushaltsversicherungen im Vergleich

Aber bei welchen Anbietern von Haushaltsversicherungen kommen Konsumenten gut weg? Welche Assekuranzen offerieren eine gute Mischung aus günstiger Prämie, ausreichendem Versicherungsschutz, hoher Transparenz und gutem Kundendienst?

Die ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien, nimmt regelmäßig die in Österreich aktiven Anbieter von Haushaltsversicherungen unter die Lupe und bewertet sie nach verschiedenen Kriterien. Das Ergebnis dieses Tests ist eine wertvolle Empfehlung, zumal sich die Angebote der Versicherungen oft erheblich unterscheiden und daher individuell nur schwer vergleichbar sind.

Anja Wiedom, Projektleiterin der Gesellschaft für Verbraucherstudien ÖGVS dazu: "Eine Haushaltspolizze schützt nicht nur das eigene Hab und Gut, sondern im Ernstfall auch bei hohen Schadenersatzansprüchen Dritter. Auch für jene, die bereits eine Haushaltsversicherung abgeschlossen haben, lohnt sich der Vergleich von Angeboten unterschiedlicher Assekuranzen." Damit ist herauszufinden, ob mit dem Wechsel des Versicherers Einsparpotenziale zu heben sind und ob eine Verbesserung des Versicherungsschutzes erreicht werden kann.

Für die "Studie Haushaltsversicherer 2022" hat die ÖGVS die Haushaltspolizzen von 24 in Österreich aktiven Assekuranzen einem Härtetest unterzogen. Im Gesamtergebnis wurden die Tarife, also die Kosten mit 60 Prozent gewichtet. Aspekte zu Transparenz und Komfort gehen mit 20 Prozent in das Testurteil ein. Ebenso mit 20 Prozent ist die Qualität des Kundendienstes berücksichtigt. So wurde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt.

Der ÖGVS-Studie zufolge schnürt aktuell die VAV Versicherung das beste Komplett-Angebot der 24 getesteten Assekuranzen. Auf den Plätzen folgen die Versicherungsanbieter Allianz und muki.

Prämien- und Tarifvergleich Haushaltsversicherungen

Im Zuge der Tarifanalyse wurden die Beiträge sowie Versicherungsleistungen verglichen. Pro Tarif wurden für drei Beispielkunden in unterschiedlichen Regionen Österreichs die Prämien ermittelt. Die Musterfälle wurden in Relation zu den Tarifleistungen wie etwa Versicherungssumme, versicherte Gefahren oder versicherte Sachen gesetzt. Wiedom: "Bei den Beitragshöhen zeigen sich bei den zur Tarifanalyse herangezogenen Musterfällen zwischen den Versicherern erhebliche Unterschiede."

So verrechnet der günstigste Anbieter, die Kärntner Landesversicherung für eine Haushaltsversicherung einer in Innsbruck gelegenen 80 Quadratmeter großen, komfortabel ausgestatteten Mietwohnung mit 52 Euro Jahresprämie am wenigsten. Beim teuersten Anbieter Generali wird für die Polizze mit 225 Euro um 77 Prozent mehr in Rechnung gestellt.

Bei den weiteren Musterfällen beträgt das Einsparpotenzial bei der Jahresprämie, das durch den Wechsel zum jeweils günstigsten Anbieter zu heben ist, rund 75 Prozent.

Wer einen Anbieterwechsel ins Auge fasst, muss jedoch beachten, welche Leistungen mit der jeweiligen Haushaltsversicherung verbunden sind. Wiedom warnt dabei vor scheinbar besonders günstigen Diskont-Angeboten und rät, die jeweiligen Konditionen, zu denen in Schadensfällen finanzielle Hilfe geleistet wird, genau zu vergleichen: "Die günstigen Tarife schneiden oft schlechter ab. So fehlt bisweilen eine Versicherung von Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, wie etwa das längere Verlassen der Wohnung bei laufender Waschmaschine. Auch die Höchstbeträge, zu denen Schmuck und Bargeld versichert sind, variieren." Bei frei liegendem Bargeld decken die Anbieter etwa zwischen 200 und 2.500 Euro ab

Unterschiede finden sich auch in der Haftpflichtdeckung, wenn Schadenersatzansprüche Dritter bestehen. Und auch der Geltungsraum in geografischer Hinsicht ist nicht überall gleich. Einige Tarife decken zwar den europäischen Raum ab, haben aber keine weltweite Gültigkeit - sofern diese bei einer Haushaltsversicherung relevant ist.

Die besten Tarife mit dem besten Verhältnis von Preis und Leistung fanden die Tester bei der VAV Versicherung.

Die Top-Ergebnisse im Haushaltsversicherungs-Test der ÖGVS (Dezember 2022). Für eine vergrößerte Ansicht auf die Abbildung klicken. © trend

Transparenz- und Komfort-Vergleich

Die besten Tarife und Angebote mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sind aber mitunter gar nicht so einfach zu finden, die der ÖGVS-Vergleichstest zeigt. Projektleiterin Wiedom kritisiert etwa: "Nicht bei allen Unternehmen sind vergleichende Beschreibungen der angebotenen Tarife und Zusatzpakete mit den jeweils zentralsten Versicherungsleistungen auf der Website ersichtlich."

Auch die detaillierten Versicherungsbedingungen zu den angebotenen Tarifen sind nur bei 14 Anbietern auf der Website verlinkt. Einen Online-Rechner zur Ermittlung der individuellen Prämie stellen nur zwölf der 24 getesteten Anbieter zur Verfügung.

Führend im Bereich Transparenz und Komfort sind laut ÖGVS die Allianz gefolgt von der VAV und die LAMIE Direktversicherung.

Versicherungssumme, Quadratmeterversicherung und Summenversicherung

Die Höhe der Versicherungsprämie ist bei Haushaltsversicherungen – wie auch bei allen anderen Versicherungen der Fall ist – immer ursächlich abhängig von der Versicherungssumme, also vom Wert der Immobilie, des Hausrats und sonstigen Besitzes, der versichert werden soll.

Das Ermitteln der konkreten Versicherungssumme ist jedoch ein aufwändiger Prozess. Eine Variante, den Prozess abzukürzen ist die von vielen Versicherungen angebotene sogenannte "Quadratmeterversicherung". Dabei wird die Versicherungssumme aus einem Index errechnet, der sich aus der Wohnnutzfläche der Immobilie und der Ausstattungskategorie bestimmt wird. Die Ausstattungskategorien sind dabei von A bis D festgelegt. Wobei grundsätzlich nahezu jedes bewohnbare Objekt in die Kategorie "A" fällt. Merkmale dafür sind:

Brauchbarkeit

Nutzfläche mindestens 30 m2

Mindestens 1 Zimmer plus 1 Küche oder Kochnische

Vorraum

WC im Inneren der Wohnung

Badegelegenheit (Badezimmer oder Badenische9

Etagenheizung oder gleichwertiges

Warmwasseraufbereitung

Die Versicherung verzichtet bei Abschluss einer Quadratmeterversicherung und korrekter Angabe der Wohnnutzfläche im Schadensfall auf Zahlungskürzungen wegen Unterversicherung.

Die zweite und aufwändigere Variante ist die "Summenversicherung", bei der sich die Versicherungssumme aus dem Neuwert aller Gegenstände im Wohnobjekt ergibt. Dafür ist eine genaue Inventarliste erforderlich. Wenn diese Inventarliste lückenhaft ist, sind diese Gegenstände auch nicht versichert. Die Versicherung kann den Einwand der Unterversicherung einbringen.

Neuwert und Zeitwert

Aufpassen sollte man auch, ob in einer angebotenen Versicherung ein Schadensersatz zum Neuwert oder zum Zeitwert enthalten ist.

Eine Versicherung zum Neuwert beinhaltet den Ersatz zerstörter oder gestohlener Gegenstände oder Geräte. Die Basis dafür ist der Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt des Schadensfalls. Die Produkte werden dabei durch ein gleiches oder gleichwertiges ersetzt.

beinhaltet den Ersatz zerstörter oder gestohlener Gegenstände oder Geräte. Die Basis dafür ist der Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt des Schadensfalls. Die Produkte werden dabei durch ein gleiches oder gleichwertiges ersetzt. In vielen Verträgen ist allerdings eine Zeitwertklausel enthalten. Etwa, dass ab einem Zeitwert von 40 % des Neuwerts nur noch der Zeitwert ersetzt wird. Bei einem geschätzten Wertverlust von rund 10 % jährlich würde das bedeuten, dass Gegenstände, die älter als 6 Jahre sind, nur noch zum Zeitwert ersetzt werden und die Wiederbeschaffungskosten weit höher liegen.

Im Schadensfall: Kundendienst-Vergleich Haushaltsversicherungen

Ein Schadensfall ist in erster Linie ein großer Schreck. Nachdem dieser verflogen ist sollte man sich umgehend an die Versicherung wenden und den Schaden melden. Bei Sachversicherungen gilt dafür in der Regel eine Frist von drei Tagen, bei die Haftpflichtversicherung betreffenden Fällen sollte die Meldung umgehend erfolgen. Maximal wird dafür eine Frist von einer Woche zugestanden.

Die Schadenmeldung sollte telefonisch und schriftlich erfolgen. Ein E-Mail reicht in den meisten Fällen. Zur Sicherheit kann ein Einschreiben geschickt werden. Wichtig ist, dass die Schadensmeldung eine Liste aller Gegenstände enthält, die zerstört oder gestohlen wurden. Die Polizei bzw. die Feuerwehr sind gegebenenfalls auch zu verständigen. Bankomat- und Kreditkarten sowie Sparbücher sollten unverzüglich gesperrt werden.

Die ÖGVS hat im Rahmen ihres Versicherungs-Vergleichs auch die telefonischen Kundendienste bezüglich Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kompetenz getestet. Das Ergebnis ist zumindest zufriedenstellend: Bei allen Assekuranzen sind eine telefonische Hotline, ein Kontaktformular sowie eine E-Mail-Adresse verfügbar. Beim Test des telefonischen Kundendienstes wurden Fragen zu Leistungsumfang oder rechtlichen Belangen gestellt.

Mängel zeigten sich im Test hingegen speziell bei der Kompetenz der Kundendienstmitarbeiter. Fragen wurden teils gar nicht beantwortet. Konkrete Antworten fielen zwar durchwegs korrekt, aber häufig nur sehr knapp aus. Die DONAU Versicherung wartet laut ÖGVS mit dem besten Kundendienst auf. Beim telefonischen Service überzeugen ERGO und die Kärntner Landesversicherung.

Laufzeit und Wechsel der Haushaltsversicherung: So kündigen Sie

Haushaltsversicherungen sind in der Regel an längere Laufzeiten gebunden. Die genaue Dauer der Laufzeit ist dem jeweiligen Angebot bzw. der Polizze zu entnehmen.

Eine Kündigung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Je nach Anbieter ist dafür eine (signierte) E-Mail oder ein eingeschriebener Brief notwendig.

Generell kann laut Auskunft der Arbeiterkammer Wien ab dem dritten Jahr mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, wenn der Vertrag nicht schon vorher ausgelaufen ist. Auch bei allen längerfristigen Verträgen, etwa Zehn-Jahres-Verträgen, haben Kunden eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit. Diese Verträge können frühestens zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres und danach eines jeden weiteres Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Wenn sich durch einen Umzug der Wohnsitz ändert besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Haushaltsversicherer zu wechseln. Die Kündigung muss dabei allerdings vor dem Zeitpunkt des Umzugs beim Versicherer eintreffen und sollte schriftlich (eingeschrieben) erfolgen. Wird das verabsäumt, geht die Haushaltsversicherung auf den neuen Wohnsitz über.