DADAT Investmentabend: Salzburg, 28. Februar 2019

Geldanlage in einem schwierigen Marktumfeld: Top-Finanzexperten zeigen am DADAT Investmentabend am 28. Februar 2019 in Salzburg Chancen und Optionen auf.

Die für ihr Online-Brokerage-Angebot und und günstigen Konditionen bekannte Direktbank DADAT Bank lädt zum ersten Investmentabend.

Führende Finanzexperten von Partner-Häusern wie Nordea, UBS und der Börse München informieren dabei in entspannter Atmosphäre über die Möglichkeiten zur Geldanlage im aktuellen Marktumfeld.

Programm:

Begrüßung: Ernst Huber, MBA, CEO DADAT Bank

Ernst Huber, MBA, CEO DADAT Bank Klima Invest: Rettet Geld die Welt: Dr. Johannes Rogy | Nordea

Dr. Johannes Rogy | Nordea Marktausblick in unsicheren Zeiten: Wolf von Rotberg | UBS

Wolf von Rotberg | UBS Elektromobilität und Autonomes Fahren: Investment in Mobilitätslösungen von morgen: Metin Simsek | UBS

Metin Simsek | UBS gettex – so schnell. So günstig. So Börse: Werner Lang | Börse München

Werner Lang | Börse München Ausklang: Buffet

Termin:

Zeit: 28. Februar 2019, ab 18:30 Uhr

28. Februar 2019, ab 18:30 Uhr Ort: SN-Saal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Anmeldung: