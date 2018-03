Himmel oder Hölle? Die besten und die schlechtesten Flughäfen

Der Flughafen München ist gemessen an den Passagierzahlen der zweitgrößte in Deutschland. Besonders aufgrund der einfachen Navigation sei er bei Reisenden beliebt. Daneben gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben: Von Minigolf bis zu einem Spa-Bereich. Nicht ganz billig sind die Schlafkabinen: Eine Stunde Nappen kostet 15 Euro.